「HTで交代された」「苛立たしい前半を通して…」監督に“ベストから程遠い”と評された前田大然を現地紙がワースト評価。旗手怜央も「全く脅威を与えられず」【EL】
現地時間９月24日に開催されたヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第１節で、日本人４選手を擁するセルティック（スコットランド）が、ツルベナ・ズベズダ（セルビア）と敵地で対戦。55分にケレチ・イヘアナチョが先制点を挙げた後、65分に同点に追いつかれ、１−１のドロー発進となった。
昨シーズンに33ゴールを挙げたエース前田は、先発するも前半のみでベンチに下がった。
ブレンダン・ロジャーズ監督は試合後、「彼はベストの状態ではなかった、というか、それに程遠い状態だった。でも彼は良い選手だし、試合ではそういうこともある」と交代理由を伝えたなか、英紙『Daily Mail』は27歳の日本代表FWをワーストの「４」と採点。次のように綴った。
「調子の悪いフォワードは、苛立たしい前半を通して、ほとんどチャンスに絡めなかった。ハーフタイムで交代させられた」
また、68分までプレーした旗手怜央もいまひとつ。「５」に留まり、「序盤に数度の好プレーを見せたが、その後は存在感が希薄になった。攻撃面で全く脅威を与えられなかった」という評価だ。
ステップアップが取り沙汰されながら残留した日本代表２人は、スコットランド王者で自身の評価をより高められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
