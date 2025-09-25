多くの人が人生の転機やライフステージの変化を迎える29歳。活躍しているあの人も29歳のときはあなたと同じように悩み、もがいていました。

各界で活躍する著名人や偉人たちが当時どのような苦悩を抱え、いかにして乗り越えてきたのかを掘り下げる連載「ぼくらの29歳」。

今回は漫画家 やなせたかしさんの29歳を振り返ります。

「アンパンマン」成功のカギは30代の悩みにあった

漫画家のやなせたかしと妻の暢（のぶ）をモデルにした、NHKの連続テレビ小説「あんぱん」が、好評のなか明日最終回を迎えます。

やなせたかしといえば、子どもたちに人気の「アンパンマン」の作者として知られていますが、絵本が初めて刊行されたときには、読者の反応が芳しくありませんでした。編集者からは「こんな本はこれ一冊にしてください」とまで言われてしまいます。

ところが、アニメ化したところ、「アンパンマン」は子どもたちの心を鷲づかみにします。番組は高視聴率を叩き出し、一大ムーブメントを巻き起こしました。やなせは69歳にして大成功を収めることになったのです。

そのため、やなせは大器晩成とも言われたりしますが、実は人生の大きな転機は「29歳」にありました。悩み多き30代を過ごしたことが、大きな飛躍につながったのです。

29歳で仕事もプライベートも大きな転換期を迎える

やなせは終戦後に高知新聞社に入社し、『月刊高知』の記事制作やイラスト制作をしていました。職場でのちの妻、小松暢（のぶ）と出会います。

暢が上京することになると、やなせも東京に行くことを決意。『月刊高知』の誌面に携わる最後の号では上京への意気込みとして、やなせはこんな編集後記を書いています。

「もう一度出発点にかえり振り出しからやり直してみるつもりです」

東京で暢と結婚したやなせは、日本橋三越の宣伝部の入社試験を受けて見事に合格します。29歳で仕事もプライベートも大きな転換期を迎えることになりました。

日本橋三越に入社したやなせは、宣伝部に配属されます。売り場の看板のデザインをしたり、店内の装飾を手がけたりと、華やかな世界で自分の才能を大いに生かすことができたようです。三越劇場のポスターを描く仕事が特にお気に入りでした。

「絵を描いていると楽しくて、やっぱりこの仕事が好きなんだなと思った」

一方で、やなせは会社以外での絵を描く仕事も積極的に引き受けました。漫画の投書にも積極的に挑み、何度か入賞も果たしています。副業に励んだ結果、三越の部長よりも収入が多かったといいます。

会社の看板で好きな仕事をしながら、さらに副業では個人の力でどこまでやれるかの力試し。まさに理想的な仕事環境であり、やなせの30歳手前にしての転職は、大成功だったといえるでしょう。

しかし、やなせは「より自分のやりたいこと」を突き詰めていきます。それは漫画家でした。

代表作が書けずに無名のまま

当時、朝日新聞は清水崑、毎日新聞は横山隆一、読売新聞は近藤日出造……といった具合に新聞紙面で漫画家たちが大活躍していました。

さらに創刊ラッシュを迎えた雑誌の誌面でも、漫画家たちは重宝されていました。デザイナーとしていくら活躍していても、漫画家として実績が積めていないことに、やなせは焦りを募らせます。当時の心情をこんなふうに語っています。

「30歳を越えても、ぼくは完全に無名だった。まだ投書漫画家でしかなかった」

「漫画集団そのものは、キラ星のようにスターが勢ぞろいして華やかだった。ぼくは漫画集団員ではあったが、ほんの片隅の見えない星屑にすぎなかった」

このときは、まさか自分がのちに子ども向けの作品で名を残すとは夢にも思わなかったことでしょう。

なんとか現状を打破するきっかけがほしかったのか、小島功、関根義人、金子泰三らが結成した「独立漫画派」にやなせも参加します。そして会社帰りには毎日のように銀座の事務所に立ち寄り、漫画の仕事を受けては描きまくりました。

会社の仕事は順調でしたが、勤務年数が長くなるにつれて「フリーランスになりたい」という思いは高まるばかりだったようです。のちに、こんなふうに当時の心境を吐露しています。

「収入は少しずつ増えて、まあ気楽な暮らしだったが、このままずーっと定年まで勤めても、うまくいって宣伝部長どまり。退社してフリーになりたいと思いながら、自信がない」

そして上京して6年目の1953年、やなせは34歳で独り立ちすることを決意。フリーランスとして勝負することになります。

幸いにも独立当初から連載を多く抱えることになり、仕事に困ることはありませんでした。大物漫画家の原稿が間に合わなかったときに、ページを埋める漫画を手早く描いたことから、「困ったときのやなせさん」と編集者からもありがたがられたようです。

しかし、順調にもかかわらず、やなせには「このままでいいのか」という思いが常にありました。日々、頼まれる細かい仕事に追われているうちに「やなせたかしといえばコレ」といわれるような作品に取り組むことができずにいたのです。

「大小合わせて25本の連載を持っていたが、中心になるものがなかった」

代表作となるものを書き残したい――。フリーとなったやなせが悪戦苦闘した結果、54歳で生み出したのが「アンパンマン」だったのです。周囲の評判は散々で編集者からもこんなことを言われてしまいます。

「やなせさん、こんな本はこれ一冊にしてください。やなせさんの本質はやっぱり『やさしいライオン』（※）のような絵本ですよ。あんな本をまた書いてください」

※「やさしいライオン」は、やなせが実話にヒントを得て書いた絵本。やなせの絵本をはじめて映像化した作品でもある。

やなせ自身も「今の子供達に受け入れられるとは思わなかった。奇妙な絵本としてすぐに忘れられると思った」と振り返っていることから、当時は「やはり、ダメか」と肩を落とすことになりました。

それでも「アンパンマン」を描き続けたのは、自分が「これだ！」と思うものに、ようやくたどり着いたからこそでしょう。

青年期に体験した苦しみや葛藤が創作の源となる

「アンパンマン」のアニメ化によって、やなせが69歳にして大ブームを巻き起こせたのは、現状に満足せず、挑戦を積み重ねたからだということが、おわかりいただけたでしょう。

さらにいえば、やなせの場合、10代、20代で体験した苦しみは、30代以降に大きな仕事をするきっかけとなりました。

5歳のときに父を亡くし、母も再婚相手のところに去り、弟の千尋とともに叔父・叔母に育てられることになった幼少期。親への満たされない思いが「やさしいライオン」への創作につながり、戦時中は戦場で飢えという人生のどん底を味わったことが、のちに「アンパンマン」の誕生につながりました。そんな人生経験から、やなせはこんな言葉を残しています。

「絶望の隣は希望です」

30代に突入するにあたって逆風にさらされて、つらいことや悩みがあるならば、それは飛躍の前触れといってもよいでしょう。

やなせは29歳でそれまでの人生で最高潮の転機を迎えて、しかも、それを捨てたからこそ、70歳から90歳に実りある老年期を過ごすことができました。

「人生100年時代」と言われる今、30歳でもまだ3分の1にも達していません。いつでも人生をトータルでとらえること。そのうえで、目の前のことに全力投球すれば、人生の後半でより自分らしく輝くことができるでしょう。

【参考文献】

やなせたかし『人生なんて夢だけど』（フレーベル館）

やなせたかし『ボクと、正義と、アンパンマン なんのために生まれて、なにをして生きるのか』（PHP研究所）

やなせたかし『何のために生まれてきたの？』（PHP研究所）

やなせたかし『アンパンマンの遺書』 (岩波現代文庫)

梯久美子『やなせたかしの生涯 アンパンマンとぼく』 (文春文庫)

プロフィール 真山 知幸（まやま ともゆき） 伝記作家、偉人研究家。1979年、兵庫県生まれ。2002年、同志社大学法学部法律学科卒業。上京後、業界誌出版社の編集長を経て2020年より独立。偉人や名言の研究を行い、著作は60冊以上。『ざんねんな偉人伝』『ざんねんな歴史人物』は、計20万部を突破しベストセラーとなった。大学講義や経営者向けのセミナーでの講師活動やメディア出演のほか、雑誌やweb媒体への連載も数多く持ち「東洋経済オンラインアワード2021」のニューウェーブ賞、「東洋経済オンラインアワード2024」のロングランヒット賞を受賞した。 代表著書 『

『偉人 大久保利通（草思社）』 X（旧Twitter） 真山知幸 代表著書 『 大器晩成列伝（‎ディスカヴァー・トゥエンティワン） 『偉人 大久保利通（草思社）』 X（旧Twitter） 真山知幸

イラスト：竹田 嘉文