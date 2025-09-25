「お腹でっっっか！」双子妊娠中の中川翔子、大きなおなかに反響！ 「きっとイケメンなんだろうな」
タレントの中川翔子さんは9月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。妊娠中の大きなおなかを披露し、反響を呼んでいます。
【写真】出産1週間前の「まんまる」なおなか
ファンからは「お腹でっっっか！」「ほんと綺麗なまんまる」「見てるだけで重そう」「1人と全然違う！」「確定演出感がすごい！」「元のお腹に戻るのか？ と心配になる……www」「神秘だなぁ〜」「元気な赤ちゃん産んでね！」「双子くん、きっとイケメンなんだろうなぁといまから親戚のおばちゃん目線でみてます」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】出産1週間前の「まんまる」なおなか
「お腹でっっっか！」「1人と全然違う！」執筆時点の24日現在、双子を妊娠中の中川さんは「あと1週間で双子に会える まんまるだぁー」とつづり、2枚の写真を投稿。いずれも中川さんのソロショットで、大きくなったおなかを両手で抱えています。特に、2枚目では驚いたような表情を浮かべており、中川さん自身もここまでおなかが大きくなったことにびっくりしているのかもしれません。
Instagramも更新同日、自身のInstagramにも同じ写真を公開した中川さん。こちらには「わー！ パンパンですね！」「2人分すげー！」「変だけど可愛さが2倍だよ〜」といった反響が寄せられていました。母子共に健康に過ごしてほしいですね。
(文:堀井 ユウ)