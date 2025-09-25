【台風情報】トリプル台風の今後の進路と勢力は？ 20号は最大瞬間風速60メートルまで発達の予想 19号は台風のまま北上 18号はきょうにも熱帯低気圧に…気象庁発表
■台風第18号(ラガサ)
2025年09月25日06時50分発表
25日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 華南
中心位置 北緯21度55分 (21.9度)
東経109度00分 (109.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域 南側 220 km (120 NM)
北側 110 km (60 NM)
25日18時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度50分 (21.8度)
東経106度40分 (106.7度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 45 km (25 NM)
26日06時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度30分 (21.5度)
東経105度20分 (105.3度)
進行方向、速さ 西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1004 hPa
予報円の半径 80 km (42 NM)
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月25日07時20分発表
25日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 日本のはるか東
中心位置 北緯33度05分 (33.1度)
東経157度40分 (157.7度)
進行方向、速さ 北北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 500 km (270 NM)
北西側 330 km (180 NM)
25日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度25分 (32.4度)
東経155度40分 (155.7度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
26日06時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度50分 (31.8度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 230 km (125 NM)
27日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度20分 (31.3度)
東経154度00分 (154.0度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 300 km (160 NM)
28日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯33度20分 (33.3度)
東経159度05分 (159.1度)
進行方向、速さ 東北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 260 km (140 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
29日03時の予報
種別 温帯低気圧
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯40度20分 (40.3度)
東経167度35分 (167.6度)
進行方向、速さ 北東 45 km/h (24 kt)
中心気圧 970 hPa
最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 540 km (290 NM)
■台風第20号(ブアローイ)
2025年09月25日07時05分発表
25日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯10度40分 (10.7度)
東経129度35分 (129.6度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域 南西側 390 km (210 NM)
北東側 330 km (180 NM)
26日06時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯12度55分 (12.9度)
東経125度05分 (125.1度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 965 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
27日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯14度40分 (14.7度)
東経119度20分 (119.3度)
進行方向、速さ 西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
暴風警戒域 全域 300 km (160 NM)
28日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯15度10分 (15.2度)
東経113度30分 (113.5度)
進行方向、速さ 西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 390 km (210 NM)
29日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 トンキン湾
予報円の中心 北緯18度25分 (18.4度)
東経108度50分 (108.8度)
進行方向、速さ 北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧 955 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速 60 m/s (115 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 510 km (275 NM)
30日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度00分 (21.0度)
東経104度20分 (104.3度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 550 km (295 NM)