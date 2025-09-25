TUY

■台風第18号(ラガサ)

2025年09月25日06時50分発表
25日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    華南
中心位置    北緯21度55分 (21.9度)
東経109度00分 (109.0度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速    35 m/s (70 kt)
15m/s以上の強風域    南側 220 km (120 NM)
北側 110 km (60 NM)

25日18時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯21度50分 (21.8度)
東経106度40分 (106.7度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    45 km (25 NM)

26日06時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯21度30分 (21.5度)
東経105度20分 (105.3度)
進行方向、速さ    西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    1004 hPa
予報円の半径    80 km (42 NM)

■台風第19号(ノグリー)

2025年09月25日07時20分発表
25日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
中心位置    北緯33度05分 (33.1度)
東経157度40分 (157.7度)
進行方向、速さ    北北東 20 km/h (10 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 130 km (70 NM)
15m/s以上の強風域    南東側 500 km (270 NM)
北西側 330 km (180 NM)

25日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯32度25分 (32.4度)
東経155度40分 (155.7度)
進行方向、速さ    西南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧    980 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速    45 m/s (85 kt)
予報円の半径    85 km (45 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

26日06時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯31度50分 (31.8度)
東経153度50分 (153.8度)
進行方向、速さ    西南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    120 km (65 NM)
暴風警戒域    全域 230 km (125 NM)

27日03時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    日本の東
予報円の中心    北緯31度20分 (31.3度)
東経154度00分 (154.0度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    985 hPa
中心付近の最大風速    30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速    40 m/s (80 kt)
予報円の半径    185 km (100 NM)
暴風警戒域    全域 300 km (160 NM)

28日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯33度20分 (33.3度)
東経159度05分 (159.1度)
進行方向、速さ    東北東 20 km/h (12 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    260 km (140 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)

29日03時の予報
種別    温帯低気圧
強さ    -
存在地域    日本のはるか東
予報円の中心    北緯40度20分 (40.3度)
東経167度35分 (167.6度)
進行方向、速さ    北東 45 km/h (24 kt)
中心気圧    970 hPa
最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 540 km (290 NM)

■台風第20号(ブアローイ)

2025年09月25日07時05分発表
25日06時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯10度40分 (10.7度)
東経129度35分 (129.6度)
進行方向、速さ    西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
25m/s以上の暴風域    全域 95 km (50 NM)
15m/s以上の強風域    南西側 390 km (210 NM)
北東側 330 km (180 NM)

26日06時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯12度55分 (12.9度)
東経125度05分 (125.1度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    965 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速    55 m/s (105 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)
暴風警戒域    全域 210 km (115 NM)

27日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯14度40分 (14.7度)
東経119度20分 (119.3度)
進行方向、速さ    西北西 30 km/h (17 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)
暴風警戒域    全域 300 km (160 NM)

28日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    南シナ海
予報円の中心    北緯15度10分 (15.2度)
東経113度30分 (113.5度)
進行方向、速さ    西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    970 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (100 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)
暴風警戒域    全域 390 km (210 NM)

29日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    トンキン湾
予報円の中心    北緯18度25分 (18.4度)
東経108度50分 (108.8度)
進行方向、速さ    北西 25 km/h (14 kt)
中心気圧    955 hPa
中心付近の最大風速    40 m/s (80 kt)
最大瞬間風速    60 m/s (115 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)
暴風警戒域    全域 510 km (275 NM)

30日03時の予報
種別    台風
強さ    強い
存在地域    ベトナム
予報円の中心    北緯21度00分 (21.0度)
東経104度20分 (104.3度)
進行方向、速さ    西北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧    975 hPa
中心付近の最大風速    35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速    50 m/s (95 kt)
予報円の半径    460 km (250 NM)
暴風警戒域    全域 550 km (295 NM)