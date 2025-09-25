米南部テキサス州ダラスにある移民税関捜査局（ＩＣＥ）の収容施設で発砲があり、死傷者が出た/Ed Lavandera/CNN

（ＣＮＮ）米南部テキサス州ダラスにある移民税関捜査局（ＩＣＥ）の収容施設で２４日、銃撃事件が発生し、国土安全保障省（ＤＨＳ）によると収容者１人が死亡、２人が負傷した。

ＤＨＳのノーム長官は、発砲した容疑者は銃で自殺したと説明した。当局によると、法執行当局の職員に負傷者はいないという。

現地で記者会見した連邦捜査局（ＦＢＩ）は、容疑者の近くで見つかった銃器の薬きょうに「反ＩＣＥのメッセージ」があったと明らかにした。

ＦＢＩのパテル長官は薬きょうの写真をＸ（旧ツイッター）に投稿した。写真には５個の薬きょうが写っており、そのうちの１個には青色のインクで「ＡＮＴＩ―ＩＣＥ（反ＩＣＥ）」と書かれている。

ＩＣＥのシーハン副局長は容疑者がＩＣＥの収容施設に向けて近くの建物から「無差別に」発砲したとＦＯＸニュースに語った。また、収容施設のあちこちに弾痕が残っていることも明らかにした。

カリフォルニア大学バークレー校法学部関連の研究グループが入手したＩＣＥのデータをＣＮＮが分析したところ、今回事件が発生したＩＣＥ施設はトランプ政権が発足してからの半年間に８０００人超を一時収容した。この数は全米のＩＣＥ施設の中で１０番目に多い。