トップスの上に重ねるだけ！ スタイリングを格上げしてくれる“ベスト＆ジレ”
トップスの上に重ねるだけで、スタイリングをグッと格上げしてくれるベストやジレ。素材使いやデザイン性が光る、個性豊かな一着を集めました。
ジャケット風のユニークなデザイン
ベスト（セーラーカラー）参考価格\39,600 ワンピース\69,300 パンツ\64,900（以上ウジョー/エム TEL. 03-6721-0406） シューズ\31,900（カンペール/カンペールジャパン TEL. 03-5412-1844）
同柄のワンピースやパンツもラインナップ。重ね着で楽しみたい。
上品な甘さが今の気分にフィット
ベスト\69,300（ルール ロジェット/バウ インク TEL. 070-9199-0913）
前立てや裾に付いたフリルが可愛らしい一着。4つそれぞれ種類が異なる、大ぶりなボタンにも注目。淡いミントカラーがコーディネートの差し色に◎。
秋らしさが漂う配色とミニ丈が好バランス
ベスト\42,900 スカート\49,500（共にアカネ ウツノミヤ TEL. 03-3410-3599） Tシャツ\16,500（ハイク/ボウルズ） パンツ\38,500（エストネーション TEL. 0120-503-971）
ふわっとしたモヘアの質感がコーディネートの主役に。サイドに付いた紐もポイント。
前後で違う表情を見せる優しい風合いのベスト
ベスト\27,500 中に着たタンクトップ\8,800 パンツ\41,800（以上ハイク/ボウルズ TEL. 03-3719-1239） シューズ\49,500（フミエタナカ/ドール TEL. 03-4361-8240）
前面は柔らかなカシミア混、背面にはシアーな素材を使い、スタイリングに奥行きを演出。
写真・多田 寛 スタイリスト・番場直美 ヘア＆メイク・江指明美（mod's hair） モデル・藤田エミリ（イマージュ） 文・大場桃果
anan 2463号（2025年9月17日発売）より