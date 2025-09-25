クラシックカーイベント「La Festa Autunno 2025」を観覧しながらBBQ！特別なディナープランを販売
1997年から続いてきたクラシックカーの祭典『La Festa Mille Miglia』は、本年からその名を「秋の祭典」を意味する『La Festa Autunno』へと一新し、新たなスタートを切る運びとなった。本イベントは「古いものに敬意を」「いくつになっても心 少年」「イベントに参加するすべての人々と友情の輪を広げる」という３つの理念を掲げており、クラシックカーを愛する者たちが集い車を走らせる大切な交流の場となっている。
9月26日（金）に原宿・表参道をスタートし、４日間に渡り開催されるLa Festa Autunno 2025は、栃木県、福島県、宮城県、山形県そして茨城県を通過し、最後は千葉県の幕張ベイタウンでフィニッシュを迎える。
様々なタイミングで、参加している貴重なクラシックカーを見学するチャンスはあるものの、ゆっくりと余裕をもって眺めたい方におすすめの見学プランが登場したのでご紹介しよう。スケジュールの中で、3日目の最終地点となる千葉県 成田市「ANAクラウンプラザホテル成田」で販売されている「La Festa Autunno 2025 観覧 BBQスペシャルパッケージプラン」である。
本プランは「THE BBQ YARD GROVE HILLS NARITA」でのBBQを楽しみながら、車両の到着を見守ったり、到着車両のピット作業も見学することができるという内容になっており、家族での訪問や仲間での見学にぴったりなプランである。
この機会に、美しい名車の数々を眺めるBBQディナーはいかがだろうか。
ANAクラウンプラザホテル成田
所在地：〒286-0107 千葉県成田市堀之内68
日程：2025年9月28日（日）
行程：
14:00〜 入場・BBQ開始
16:00〜 エントリーカー到着予定
（※道路状況・天候・車両コンディションにより到着時間が前後する場合がございます）
17:00〜18:00 ピット作業見学
18:00 終了
料金（税込）：大人（中学生以上）7,000円、小学生 3,500円
※小学生未満は無料でご利用いただけますが、BBQメニューが必要な場合は小学生人数としてお申し込みください。
予約：こちらのURLより
