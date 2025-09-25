◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）、メジャーに復帰することをロバーツ監督が試合前に明かした。代わりに救援右腕のイエーツが負傷者リスト（ＩＬ）に入る。指揮官は「朗希をブルペンで登録する。代わりにイエーツをＩＬに入れる。ハムストリングを痛めてから、様々なことをして必死に投げてくれたが、負担がかかっていた」と説明した。

メジャー１年目の朗希は、開幕から先発ローテの座をつかみ、開幕２戦目の東京ドームで行われたカブス戦でデビュー。なかなか白星に恵まれず、８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２をマークして右肩痛を訴えて５月にＩＬ入りとなった。

８月からマイナーで調整を続けていたが、なかなか調子が上がらずに、先発では５登板で０勝２敗、防御率６・７５。ドジャースは先発が大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンと６人が好調を維持していたこともあって、朗希は今季限定で救援に一時転向することを決断した。１８、２１日（同１９、２２日）とマイナーで救援登板すると、２登板連続で１回無安打無失点で抑えた。

前日２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦で、先発した大谷翔平投手（３１）が６回５安打無失点と好投しながら、４点のリードを救援陣が守れずにサヨナラ負け。スコット、トライネン、イエーツらを中心に救援陣は９月に入って調子を落としており、朗希には救世主として期待される。

ロバーツ監督は朗希へ「私が期待しているのは、短いイニングで１、２イニングを強気の投球で攻めの姿勢を見せてほしいと言うこと」と注文。チームは４年連続となる地区優勝へのマジックを「２」としてレギュラーシーズンは残り５試合となっているとあって、「この状況で負担の少ない場面はほとんどない。ポストシーズンでも投げるとなれば、どのシチュエーションでもプレッシャーがかかる場面だ。１試合だけでなく何度が投げさせたいと思っている」。ポストシーズンでもブルペンに残るための条件には「攻撃的に、質の高いストライクを投げることができるか」を挙げていた。