レンジ5分で完成！ ふわふわ「チーズ蒸しパン」は耐熱容器でまぜるだけ！
「手軽にできておいしい！」「朝ごはんやおやつにピッタリ！」と蒸しパンが今、再注目されています。
発売中の『クックパッド プラス2025年秋号』では、手軽にできておいしい蒸しパンレシピを特集。そのなかから、Instagramのフォロワーが24.7万人と人気の料理家・青木ゆかりさん（♪♪maron♪♪さん）が考案した、耐熱容器に入れてまぜてチンするだけであっという間に作れるチーズ蒸しパンレシピをご紹介します。
◆まぜてチンするだけのお手軽蒸しパン！
【チーズ蒸しパン】
＜材料（19.3×16.4cm の耐熱容器1台分)＞
● クリームチーズ…100g
● A
・砂糖…大さじ3
・卵…1個
・牛乳…50ml
・ホットケーキミックス…100g
・好みの油…大さじ2
・レモン汁…好みで小さじ1
【作り方】
1. 耐熱容器にクリームチーズを入れ、フォークなどでクリーム状になるまでまぜる。まぜにくければ電子レンジ（600W）で20秒加熱する。
2. 1にAを表記の順に加え、その都度よくまぜる。
3. 電子レンジ（600W）で4〜5分加熱し、竹串を刺して生地がついてこなければできあがり。
※電子レンジの加熱時間は600Wを基準にしています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍を目安に加減してください。機種によって多少差があります
※電子レンジやオーブントースターで加熱する際は、付属の説明書に従って、高温に耐えられる耐熱ガラスの皿やボウルなどを使用してください
※液体を電子レンジで加熱した場合、取り出して混ぜるときに、場合によって突然沸騰する可能性があります（突沸現象）。できるだけ口の広い容器に入れ、粗熱をとってから取り出すなどご注意ください
＜構成／女子SPA！編集部 撮影／奥村暢欣＞
【女子SPA！編集部】
大人女性のホンネに向き合う！をモットーに日々奮闘しています。メンバーはコチラ。X:@joshispa、Instagram:@joshispa
