ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の試合前にメディア取材に応じ“守護神問題”に言及した。

チームは今季、スコットを4年総額7200万ドル（約108億円）で獲得。守護神として期待を寄せていたが、前日23日（同24日）の同戦で4―3の9回にリードを守り切れずサヨナラ負けを喫するなど、MLBワーストとなる今季10度目のセーブ機会に失敗。ここまで59試合で防御率4・91と不安定な投球が続いている。

ロバーツ監督はメディアから「誰が試合の最後の3アウトを担当するか？」と質問が飛ぶと「現時点では未定だ。コーチ陣と選手たちでいい話し合いができたので、健康状態とパフォーマンス次第で判断する」と試合状況やコンディションで判断する方針を示した。

その上で「基本は選手たちが積極的に攻める姿勢で臨むことが前提だ」と語った。

ブルペン陣の総崩れにより、前日の同戦では今季限りでの現役引退を表明しているカーショーも志願してブルペン待機。この日も同様に救援待機する予定で、復帰が発表された佐々木朗希とともに試合途中から登板する可能性がある。