「ダイヤモンドバックス−ドジャース」（２４日、フェニックス）

ドジャースが試合前に右肩インピンジメント症候群のため、５月から負傷者リスト（ＩＬ）入りしていた佐々木朗希投手の戦列復帰を発表した。試合前の取材に応じたロバーツ監督が明言した。ベテラン右腕のカービー・イエーツ投手が右太もも裏の不調のため１５日間のＩＬに入る。

ロバーツ監督は佐々木に期待することを問われ「信念を持った投球だと思う。短いイニングになるのは分かっているし、彼がこれまで慣れてきたものとは違うが、彼が持っている全てを１イニングか２イニングに込めて投げてもらいたい。とにかく打者に向かって攻めていってほしい」と話した。この日を含めてレギュラーシーズンは残り５試合と少ないが「１度だけじゃなくて何度か登板させたいと思っている。彼の持つポテンシャルの幅を考えれば、それは可能だと思うしね。だから２度（２試合）以上投げさせることは大きな意味を持つ」と起用法についても言及した。

佐々木は５月９日のダイヤモンドバックス戦に登板した後、右肩の痛みを訴えて離脱。痛み止め注射を打ち、リハビリをへて８月１４日から３Ａで調整していた。今月２１日まで先発で５試合、リリーフで２試合に投げ、１勝１敗、防御率６・１０の成績を残した。

９月９日の試合では渡米後最速の１６１・９キロを計測し、球速低下の懸念を一蹴。チームの先発陣に空きがないことから同１８日と２１日の試合では中継ぎとして登板し、いずれも無失点に抑えた。

メジャー１年目の佐々木は東京開幕第２戦でメジャーデビュー。ここまで８試合に登板し、１勝１敗、防御率４・７２。

ロバーツ監督は前日の試合前に佐々木の戦列復帰を明言し、「中継ぎとして投げる。どんな役割になるか分からない」と配置転換の方針を明かしていた。

ドジャースのブルペン陣は９月に入って救援失敗を繰り返している。前日の同カードでは先発の大谷が今季最長６回を無失点に抑え、４点リードの場面で降板。しかし、リリーフ陣が失点を重ね、最後は５番手で登板した抑えのスコットが逆転適時打を浴びてサヨナラ負けを喫した。チームは５試合を残して地区優勝マジック３のまま足踏みし、リリーフ陣の立て直しに着手した。

１９日にＩＬ入りした救援右腕コペックに続き、この日はメジャー１１年目の経験豊かなベテラン右腕のイエーツが離脱。イエーツはパドレス時代の１９年には最多セーブのタイトルを獲得するなど、通算４７２試合に登板し３０勝２４敗９８セーブ、防御率３・３６。今季は５０試合に登板し、４勝３敗３セーブ、防御率５・２３とふるわなかった。腰痛から復帰した８月２４日以降は、１１試合に登板し防御率８・１０と苦しんでいた。