　タレントの中川翔子が25日までに、自身のインスタグラムを更新。現在の腹囲のサイズを明かした。

　中川は「え、、、、腹囲が115センチなんだけど　まもなくドラえもんじゃん」とつづり、ぽっこり膨らんだお腹をメジャーで測る姿を公開。「双子臨月ってこんなことになるんか！」と驚きの心境を記しながら、「もうあと数日で人生が変わる、、！」と我が子の誕生を待ち望んだ。

　中川は、2023年4月28日に同世代の一般男性と結婚することを発表。25年8月には、双子の男児を妊娠していることを報告し、SNSにたびたび大きなお腹を公開していた。出産は計画帝王切開にするとも明かしている。