SoundLink Micro Portable Speaker(第2世代) ブルーダスク

ボーズは、コンパクトボディが特徴のポータブルBluetoothスピーカー「SoundLink Micro Portable Speaker(第2世代)」を9月25日より発売する。カラーはブラック、ブルーダスクの2色。価格は15,400円。

ボーズのポータブルBluetoothスピーカーの中で最も小型のモデルながら、パワフルなサウンドが特徴。前機種からパワーと音質が進化。パッシブラジエーターを前後に2基搭載し、「サイズを超えた低音を再生するパッシブラジエーターが歪みが少なくパワフルなサウンドを再生する」としている。

ブラック

ボディ全体はシリコンカバーで包まれており、高い耐久性を備えているのも特徴。落下テストや、ストラップの耐久テストなど、持ち運びや日常使用で考えられるリスクを加味したボーズ独自の耐久テストをパスし、堅牢性を証明しているとのこと。IP67相当の防塵防水性能も備えている。

前機種(左)と比較

第2世代(右)の方が少し大きくなっている

ストラップバンド部は、マジックテープを採用し、取り外しが可能になったほか、長さ調整にも対応。自転車のハンドルなどにも安定して装着できる。

背面のストラップ部

ストラップは取り外しも可能に

Bluetooth 5.4準拠で、aptXをサポート。対応のAndroidデバイスと組み合わせた際に利用できるSnapdragon Sound認証も取得している。2台のデバイスに同時接続できるマルチポイント接続に対応する。

ステレオペアリングにも対応。同機種を2台用意して、ショートカットボタンを押すことで簡単にステレオ再生が行なえる。SimpleSyncにも対応し、ボーズのサウンドバーと接続することもできる。

一番右の「◎」のボタンがショートカットボタン

再生時間は最長12時間に強化。充電時間は4時間で、充電端子もUSB-Cとなっている。

ボーズアプリと連携すれば、3バンドのイコライザーも利用可能。言語設定や自動電源OFFの時間なども設定できる。

外形寸法は10.3×4.4×10.3cm(幅×奥行き×高さ)。重量は0.3kg。充電用USBケーブルが付属する。