きょう東証グロース市場に新規上場したＧＭＯコマース<410A.T>は、公開価格と同じ１１８０円カイ気配でスタートした。



同社は、店舗向けのＣＸ（顧客体験）向上ソリューション事業が主な事業で、ＬＩＮＥ公式アカウントの導入から運用までを総合的にサポートする「ＧＭＯマーケティングＤＸ ＬＩＮＥ公式アカウント」などのサービスを提供。主に小売、飲食、アパレル、エンターテインメント業界の中小規模から大手チェーン店を対象にサービスを月額固定費で提供し、提供店舗数は１万５３７０店舗（２０２４年１２月末現在）に及ぶ。公募株式数１５６万８４００株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し２３万５２００株。主幹事は大和証券。



出所：MINKABU PRESS