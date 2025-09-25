【2025年秋】まだまだ楽しめる秋花火！これから開催される沖縄の花火大会6選
近年、沖縄でも人気急上昇中の秋の花火大会。澄んだ夜空に映える大輪の花火や、伝統のエイサーと共演する花火大会など見どころ満載だ。北中城まつりの迫力ある花火、恩納村美ら海花火大会の海辺に広がる光景、さらに北中城村青年エイサーまつりも見逃せない。2025年秋、沖縄の夜空を彩るおすすめ花火大会6選を紹介！
【写真で見る】沖縄でこれから開催される秋の花火大会
■【沖縄 中部】第40回 北中城まつり
開催日：2025年10月11日(土)
開催場所：中頭郡北中城村 しおさい公苑
咲き誇る大輪の花火を堪能
沖縄県中頭郡北中城村のしおさい公苑で開催される「北中城まつり」の花火大会。ここでしか見ることができない村の伝統芸能や、各種団体などによる演舞が楽しめる。夜には約10分にわたって迫力満点の花火が打ち上がり、色鮮やかな大輪の花が視界いっぱいに広がる。会場は家族連れなど大勢の人で賑わう。
■【沖縄 名護】第11回 美ら海花火大会
開催日：2025年10月12日(日)
開催場所：国頭郡恩納村 恩納村コミュニティ広場
秋の夜空を彩る迫力満点の花火
沖縄随一のリゾート地である恩納村の美しいビーチで開催されるイベント。2025年で11回目を迎え、約20分間にわたって打ち上げられる花火が、恩納の夜空と海面を鮮やかに彩る。花火は20時からスタートし、秋の夜空を大迫力の光と音で満たす。当日は14時から魚・果物のつかみどりイベント、15時からステージイベントが行われる。
■【沖縄 中部】令和7年度北中城村青年エイサーまつり
開催日：2025年10月12日(日)
開催場所：中頭郡北中城村 しおさい公苑
迫力あるエイサーと花火を堪能
沖縄県中頭郡北中城村のしおさい公苑で開催される「北中城村青年エイサーまつり」の花火大会。毎年旧盆の時期に踊られる沖縄の伝統芸能「エイサー」を村の各青年会が披露する。出演青年会は、バチさばきや隊列でそれぞれの特徴を出し、地謡の三味線と息を合わせた華麗な演舞は見応え抜群だ。
■【沖縄 中部】令和7年度 第39回 シーポートちゃたんカーニバル
開催日：2025年7月22日(火)〜10月24日(金)
開催場所：中頭郡北谷町 デポアイランド・ボードウォークおよび北谷公園サンセットビーチ
日本で唯一、毎週花火が見られるリゾートタウン
2025年のシーポートちゃたんカーニバルは、毎週花火の打ち上げを実施。7月から9月までは毎週火曜の20時から、10月は毎週金曜の20時から花火が打ち上げられる。観光地で「毎週定期的に花火が見られる」のは、全国でもここだけ。ショッピング、グルメ、海辺の景色、そして夜空に広がる花火。1年を通して何度訪れても、毎回違う感動に出合えるリゾートタウンだ。花火打ち上げ日程は、デポアイランド・ボードウォークでは2025年7月22日・29日、8月5日・12日・19日・26日、9月2日・9日・16日・30日(火)、10月3日(金)・10日(金)・17日(金)・24日(金)、北谷公園サンセットビーチでは9月21日〜23日となっている。
■【沖縄 名護】第33回 宜野座村まつり＆第10回 美ら島花火大会
開催日：2025年10月25日(土)〜10月26日(日)
開催場所：国頭郡宜野座村 宜野座村農村公園
バラエティ豊かなステージイベントと2日間で約1000発の花火
ステージイベントや出店、打ち上げ花火で盛り上がる、沖縄県宜野座村最大の祭り。ステージでは、音楽ライブや郷土芸能、ヒーローショー、子どもたちによるダンス、エイサー演舞などが目白押し。また、ステージ以外でも、さまざまな体験ブースやグルメブースなどが登場。
■【沖縄 名護】JUNGLIA “HANABI”(ジャングリア花火)
開催日：公式サイトを参照
開催場所：国頭郡今帰仁村 JUNGLIA OKINAWA (ジャングリア沖縄)
夜空を染める極彩の光と音の競演
沖縄本島北部「やんばる」の森に広がる大型テーマパーク、ジャングリア沖縄で開催される「ジャングリア花火」は、夜の森に幻想的な彩りを添えるエンターテインメントショー。赤・黄・青・緑・白など多彩な花火がリズミカルな音楽と完全にシンクロして打ち上がり、満天の星と共に夜空を舞う様子は、まるで光の花が咲き乱れるよう。パークの高台にあるレストラン「パノラマ ダイニング」のテラス席(無料)からは、打ち上げ場所とされるスパエリア付近の花火を一望でき、特におすすめの観覧スポットとなっている。
入園には1Dayチケットが必要で、花火のみを観覧できる専用チケットは用意されていない。イベントの詳細なスケジュールや打ち上げ数などは、公式サイトを通じて順次発表される見込み。夜風を感じながら、自然と融合した光と音のショーを全身で味わえば、沖縄でのひとときがより濃く記憶に刻まれるだろう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
