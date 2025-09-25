

婚活中の30代女性がやらかした失敗とは……（写真：zak／PIXTA）

お見合いから交際に進み、成婚に進めるかどうかの分かれ道は、愛情の深さだけではない。実は “お金の価値観”が似ているどうかが、大きなカギを握っている。

仲人として婚活現場に関わる筆者が、婚活者のリアルな声を交えながら婚活を考えていく連載。今回は、お金に対する考え方の違いで破局したカップルと、うまくいったカップルの例を見ていきながら、結婚生活におけるお金の価値観の重要性について考えていきたい。

消費の価値観の“ズレ”

お金があるからといって、結婚生活がうまくいくわけではない。高年収同士のカップルでも、何にどうお金を使うかの “消費の価値観”が違えば、成婚には至らない。

やよい（37歳、仮名）は、メディア関係の会社に勤める年収800万円のキャリア女性。職場の同僚や友人にはファッションやライフスタイルに敏感な人が多く、彼女自身もセレクトショップで服を選び、個性的な小物を身に着けることが当たり前となっていた。

そんなやよいがお見合いしたのは、上場企業に勤める会社員のただし（41歳、仮名）。年収は1100万円と高収入で、経済的には不安のない立場にあった。ただ、彼の消費スタイルは、やよいとは対照的だった。

服は大衆的なブランドで、価格は抑えつつも素材や機能性に優れたものを選ぶ。食事も気軽に楽しめるチェーン店やファミリーレストランを好み、流行りを追う華やかでおしゃれな消費には関心がなかった。

やよいは当初から2人のこの違いに気がついていたのだが、そこには目をつむっていた。ただしの堅実さをむしろ長所だと受け取り、「彼はお金がないわけではないのだから、私が流行りの店に連れていったり、服をコーディネイトしたりすればいい」と、考えていたのだ。

そこで、親しくなってきた4回目のデートで、「ただしさんは、背も高いし、服装を変えたらもっと素敵になると思う。私に服を選ばせて」と、行きつけのセレクトショップに連れていった。

そこで、「こんなの似合うんじゃない？」とシャツやズボンを選んで、ただしの体に当てた。しかし、彼は「そうかな」という気のない返事をして、どれも試着しようとはしなかった。

結局その日は何も買わず、お茶を飲みにいくことになった。その席で、やよいは、普段から思っていたことを率直に告げた。

「堅実な暮らしは素晴らしいと思うの。でも、そればかりだと生活が味気ないでしょ。私は、好きなものに囲まれて生活をしていたい。ファッションや食事に行くお店にお金を使うことは、単なる消費ではなくて、生活を豊かにする投資だと思うの」

だが、そのデートの翌日、ただしの相談室から交際終了の連絡が届いた。理由は、こうだった。

「お金を何に使うか、その金銭感覚が違う。彼女は僕と暮らしても楽しくないだろうし、ストレスが溜まると思う。結婚は難しいと感じました」

これは単に“浪費か倹約か”の問題ではなく、 “金銭感覚の相性”が違っていたのだろう。やよいにとっては“ライフスタイルを彩るための支出”は、必要不可欠。一方、ただしにとってそうした支出は“ムダ”に映り、 “堅実に生きるための支出”を大切だと考えていた。

結婚生活は長期的な“共同経営”だ。いくらお互いの収入が高くても、資金の配分や価値観が異なれば、摩擦が絶えない。今回のケースは「お金を持っているか」ではなく、「お金をどう使うか」の感覚の違いが、成婚へと進めるかどうかを決定づけた。

映画のあとにラーメン⁉︎

ひろみ（35歳、仮名）はメーカー勤務で、年収550万円。学生時代からSNSで情報収集しては、話題のレストランや流行のスイーツ店に友達と足を運ぶのを楽しみの1つにしていた。

一方、お見合から仮交際に入ったたかお（37歳、仮名）は、公務員。年収は650万円と安定しているが、食へのこだわりは薄く、普段の生活は堅実そのもの。外食はチェーン店やファミレスが中心で、流行に敏感なタイプではなかった。

この2人の食に対するお金の使い方の違いは、2回目のデートであらわになった。

ある休日、ショッピングモールにある映画館で一緒に映画を鑑賞したあと、夕食を取ることになった。たかおが言った。

「このモールにフードコートがあるので、そこにいきましょう。おいしいラーメン屋さんが入っているんですよ」

しかし、ひろみはその言葉に気分を害した。デートの夕食に“フードコートのラーメン”という選択は、自分が大切にされていないと感じたのである。帰宅後、彼女は、憤慨した様子で筆者に連絡を入れてきた。

「デートの夕食がフードコートのラーメンって、どういうことでしょう。20分で食べ終わって、そこから駅に向かい、解散しました。交際終了でお願いします」

2人とも大卒で、都内在住（ひろみは実家、たかおは1人暮らし）。安定した収入があり、プロフィール上はバランスが取れているように見える。

しかし、問題は“デートの食事”へのこだわり。

ひろみは、ラーメンが嫌いだったわけではない。ただデートの食事には、特別な時間や思い出作りを期待していた。一方、たかおにはその感覚が欠落しており、デートの夕食にラーメンを食べることは普通のことだと思っていた。

この感覚の違いが、交際終了へとつながった。

「ラーメン」で深まる縁もある

一方で、“ラーメン”が成婚への一歩を後押ししたケースもある。重要なのは料理が何かではなく、そこに流れる“お金に対する感覚”だ。

ひさよ（37歳、仮名）は年収700万円の会社員。安定したキャリアを持ちながらも、日常では堅実な金銭感覚を大切にしていた。お見合いから仮交際に入ったたけし（36歳、仮名）は、年収650万円でメーカー勤務の会社員。真面目で誠実な人柄が印象的だった。

仮交際は順調だった。

4回目のデートでは「1日一緒にいて、長い時間を過ごそう」と、郊外の自然公園に出かけることになった。そこは、アスレチック施設や動物園もあり、1日中楽しめる場所だった。

ひさよはその日の昼食に2人で食べられるよう、手作りのお弁当を作っていった。午前中は園内を散策し、ランチタイムは青空の下で具だくさんのサンドイッチとおにぎりを頬張り、ほのぼのとした時間を過ごした。

午後からはアスレチックを楽しみ、夕方まで遊び尽くした。そのあと駅へと向かう帰り道で、「夕食を食べてから帰ろうか」という流れになった。

そこで、たけしが言った。

「今日はお昼に手作りのお弁当をごちそうになったから、夜は僕がごちそうするね。何が食べたい？」

多くの女性がこうした場面で、小洒落たレストランに入ることを提案するだろう。だが、ひさよが指差したのは、駅の近くにあった有名チェーンのラーメン店だった。ラーメン1杯がワンコインで食べられるような、気取らない価格帯の店である。

2人はそこで並んでラーメンを食べ、自然と微笑み合い、シンプルながらも満ち足りた時間を楽しんだ。そして別れ際、たけしは真剣な表情で申し出た。

「ひさよちゃんと一緒にいると、自然体で背伸びせずにいられる。僕と、真剣交際に入ってくれませんか？」

その言葉に、「はい、よろしくお願いします」とひさよも微笑んだ。

この2人は、それから1カ月後に成婚退会したのだが、たけしは成婚を決めた理由にこんなことを言っていた。

「彼女とは金銭感覚が似ている。2人で力を合わせたら、温かな家庭が築いていけると思った」

心地よく過ごせるかどうかが肝心

これらは、夕食のラーメンをどう捉えるかで、交際が破局にも進展にもつながるという2つの例だ。要は、料理の価格や店の格ではなく、2人が共有する価値観の一致が重要なのだ。



婚活においては、“高収入”だから思い通りのぜいたくな生活ができるとは限らない。むしろ、収入よりも“消費スタイルの相性”のほうが、結婚生活においては大きな意味を持つ。

結婚は、スペックや条件だけで成り立つものではない。日常の小さな選択に表れる価値観が長い生活を支える土台になる。ぜいたくか質素かではなく、お互いに心地よく過ごせるかどうかが肝心だ。

そして、金銭感覚は愛情を日常に根付かせる“土台”にもなる。婚活の成功は相手の収入額よりも、その使い方を共有できるかにかかっているのではないか。

（鎌田 れい ： 仲人・ライター）