そろそろ“Tシャツ1枚”は終わり！【ハニーズ】ガバッと重ねるだけ♡「おしゃれベスト」

朝晩は少しずつ涼しくなり、 “Tシャツ1枚” では物足りなく感じる季節。そんなとき頼れそうなのが、サッと重ねるだけで着こなしが見違える「ベスト」です。【ハニーズ】やハニーズの一部店舗で購入できる大人ブランド【GLACIER lusso（グラシアルッソ）】の新作には、いつものスタイルに更新感をプラスするベストがずらりラインナップ。体型カバーも狙えそうだから、ぜひデイリーコーデに取り入れてみて。

凹凸レースで奥行きを出しつつキーネックですっきり！

【ハニーズ】「レースベスト」\2,980（税込）

今季注目のレースを使ったシアーベスト。表面にほどよい凹凸があり、重ねるだけでコーデが奥行きのある表情に。深めのキーネックで顔まわりがすっきり見えそうで、ヒップが隠れる丈感が大人世代にうれしいポイント。Tシャツやブラウスに合わせれば、甘さ控えめのレイヤードスタイルが完成しそうです。

ボタン & ラメ入りでデイリーコーデをクラスアップ

【GLACIER lusso】「肩釦ニットベスト」\3,980（税込）

肩ボタン付きのハイネックがアクセントになったニットベスト。ボタンを外して抜け感を出したり、留めてシックに見せたりと着こなしに変化をつけられます。前後差のある裾でシャツやロンTをのぞかせれば、こなれたレイヤードが完成しそう。編地のラメ糸がほんのり光り、デイリーコーデをぐっと華やかに見せてくれそうです。

フェザー素材で季節感 & 旬ムードをプラス

【ハニーズ】「フェザーベスト」\2,280（税込）

可愛いニュアンスをプラスしたい日には、このふわふわベストを推薦。表情豊かなフェザー素材が着こなしに特別感を添えつつ、深めのVネックで顔まわりのすっきり見えが叶いそう。ヒップをカバーする丈感とサイドスリットで、体型カバーしつつ軽やかな印象に仕上がりそうです。パンツにもスカートにも合わせやすく、シンプルコーデが一気に気分上がるスタイルにアップデートされそう。

脇プリーツでレディなムードを楽しんで

【ハニーズ】「脇プリーツベスト」\2,980（税込）

動くたびに揺れるプリーツが女性らしい表情を醸し出してくれそうな、女っぽベスト。きりっとしたVネックが顔まわりに抜けをつくっています。公式サイトによると「程よい厚みで伸縮性もあり、ストレスフリーな着心地」というのも高ポイント。シワになりにくい機能付きで、通勤から休日までシーンを超えて頼りになりそう。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K