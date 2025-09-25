Photo: にしやまあやか

スマホの役割は検索や通話だけではありません。

お料理中にはレシピ本、車の中ではカーナビやオーディオ、お風呂ではモニター、仕事中はカメラやサブ画面など、1台で本当に多くの仕事をこなしてくれていますよね。

そんなスマホの役割の切り替えをよりシームレスに支えてくれるのが「Dual Magic Ring Rev」。machi-yaに登場中のこちらは、スマホリングでありながら従来のリングとは少し違い、スマホの機能をより拡張するためのアイテムという印象でした。

一体どんなアイテムなのか、実物を使用してみたので詳しくお伝えしたいと思います。

生活シーンを広げる便利さ

「Dual Magic Ring Rev」はマグネットを備えたアルミ合金のリングとS字型アームによって、スマホを「持つ・置く・貼る」を1つで支えるアイテム。

iPhoneのMagSafe対応機種ならそのままスマホ本体にマグネットで装着できますし、それ以外の機種の場合も付属のメタルリングを装着すれば使用できます。

軸を中心に2枚のリングを前後に大きく角度を変えられるので、これを使ってリングを変形させると、キッチン、お風呂の壁、ジムのマシンなど、金属面ならスマホを貼り付けられるようになります。

金属面以外は付属のメタルプレートを使えば、好きな場所をスマホの設置場所にすることも可能。

しかもメタルプレートは室内用と紫外線や高温下におすすめの車内用を用意。前方視界基準への注意は必要なものの、これを使えばリングを手軽に車載ホルダー化可能です。

用途に合わせて特化したものを購入しなくても「Dual Magic Ring Rev」なら、これ1つでOK。このマルチな可能性にはコスパの高さを感じました。

仕事効率をサポートする拡張性

生活面はもちろん、スマホは仕事にも欠かせない存在。

通知をチェックしやすいよう立てかけておくことももちろんできますが、PCに室内用メタルプレートを貼り付けておけば、スマホの画面をデュアルモニタ的に活用できます。

「Dual Magic Ring Rev」はスマホに縛られないのも良いところで、スマホから外し、メタルプレートを貼り付けたモバイルモニターとPCの連結にも役立ちました。

さすがに大きな画面なので、もう1つアームがあるとより安定しそうでしたが、出張時にも持ち運びやすいサイズなので、宿泊先のホテルで仕事したいときにも便利そうです。

実はこの、デバイスの直列繋ぎができるようになったのは、今回の新作から。前回モデルを使用した際にまさに改良を願っていたポイントだったので、私にとっては待望の進化でした。

拡張性もマグネットも進化を実感

また、前作から進化した点は他にもあり、プレート形状になったことでマグネット接着時の安定感も増した印象を受けました。プレートの粘着テープも強力で、リングを外すときに一緒に外れてしまうこともなく、快適です。

もはやスマホリングというよりも、スマホを色んな場所に設置できる拡張アイテムという感じ。

無骨な見た目ながら重さは41gと軽量で、持ち歩きにも不便なし。外出先でも自撮りや後部座席のモニター用途に便利で、スマホの可能性を広げてくれる相棒のような存在でした。

もしもの落下が心配な方は、ストラップと併用してぜひ使ってみてください。

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだありますので、ぜひプロジェクトページもチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

