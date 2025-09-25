女優の大原優乃（25）が24日までに、自身インスタグラムを更新。写真展「わたしをすぎる、きせつ」で出展したショットを投稿した。

青いシースルーのワンピースの衣装をまとっているが、胸元や脚などを大胆に露出した姿を公開。うつむいた表情に、光が差し込む芸術的な1枚だ。

写真家の今城純氏が撮影。別の投稿では大原も「今しかない瞬間を形にして残せたこと。それぞれの心で受け取っていただけたこと。開催して良かったと心から思える時間でした。やっぱり、私は写真が好きです。4日間、ほとんど全ての時間を在廊させていただいておりました 写真を見つめる皆さまのまなざしがとても温かくて。いただいた言葉一つひとつが嬉しくて。今後の表現を続けていく上で、大きな励みとなりました」と心境をつづっている。

ファンやフォロワーからも「世界一可愛い」「儚くて美しい」「表情がたまらんッ」「アンニュイで可愛い」「まさにビーナス」「海のマーメイドのイメージ」「いい足」「爽やかで眩しい」「ため息でる」「エロ可愛い」「色気すげえな」「この服の構造どうなってるんだろう」などのコメントが寄せられた。