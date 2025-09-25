昨年9月末までテレビ東京でアナウンサーを務め、退社後は中国の大学院へ留学した池谷実悠さん（29）が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。HSK（漢語水平考試）の最高レベルの6級に合格したと明かした。

「HSK6級に受かりました。コロナ禍で勉強をはじめ、仕事をしながら勉強を続けて、大学院に留学し、試行錯誤しながら目標を達成できた事が、『私は努力できる人間である』という自己肯定感に繋がったり、次に何かをはじめる時の自信にもなったりしてくれる...」とつづり、最後に「頑張ってきてよかったです」と締めくくった。

HSK6級は5000語以上の常用単語の習得が目安。中国語の音声情報や文字情報を不自由なく理解し、自分の意見や見解を流暢に口頭または書面で表現できる能力を判定するテスト。300点満点の試験はリスニング、読解、作文の3つのセクションがある。

静岡県出身の池谷さんは東京女子大卒業。在学中の1年時には、欅坂46（現櫻坂46）のオーディションに落選。卒業後の19年4月に、テレビ東京に入社し、田中瞳アナ、現タレントの森香澄と同期。趣味は宝塚鑑賞。昨年11月22日（いい夫婦の日）に、結婚した夫が俳優の小野翔平だと明かした。