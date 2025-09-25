¡Ö¿·¿Í¤Î»ä¤¬¡Ä¡×¿¹¹áÀ¡¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»öÌÀ¤«¤¹
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¿¹¹áÀ¡¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù(Ëè½µ¿åÍË26¡§34¡Á °ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯)¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¿¹¹áÀ¡
¡ÈÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡É¿¹¹áÀ¡¤¬ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÖÁ´Éô±³¡×¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤Ë±³¤Ê¤Î¤«ËÜÅö¤Ê¤Î¤«¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¸å´¶¤¬ÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Àè½µ¤ËÊüÁ÷¤ËÆþ¤ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¼ÂÌ¾¹ðÇò¥¸¥§¥ó¥¬¡×¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ï?¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤ò°ú¤¤¤¿¿¹¤Ï¡¢ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö¡ØÆâÂ¼¤µ¤ó¤Î¥Ä¥Ü¤ëÆ°²è¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡ÈÀ¼¤ò»È¤¦»Å»ö¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«?¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´ë²è¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤¿¤ê¡¢¿·¿Í¤Î»ä¤¬²Î¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¡¢Ý°ºä¤Î¶Ê¤ò»ä¤¬Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤«¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬ÉáÄÌ»Å»ö¤·¤Æ¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë´ë²è¤òPV¤ß¤¿¤¤¤Ëºî¤Ã¤Æ¡¢Äó½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤½¤·¤¿¤é¤½¤ì¤ò¡Ø¤¹¤´¤¤¤ª¤â¤·¤í¤¤! ¤³¤Î»Ò¤ª¤â¤·¤í¤¤!¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤·¤Æ¡¢YouTube¤Ç300Ëü²óºÆÀ¸¤È¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢À¤¤Ë½Ð¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆâÂ¼¤Ø¤Î²¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¿¹¹áÀ¡¤Ï¡¢1995Ç¯6·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2019Ç¯4·î¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡ØTHE¥«¥é¥ª¥±¡ú¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥¤¥Ë¥ó¥°¶¥ÇÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2023Ç¯3·îËö¤ËÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¸å¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
