¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦Åì¥¹¥ÝÇÕ¡Û£·£¶ºÐ¡¦¼Äºê¼Â¡¡ºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¹¹¿·¤Ë°ÕÍß¡Öµ´¤Î¤¤¤Ì´Ö¤Ë¤ä¤ë¤è¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼ÒÇÕ¡×¤¬£²£µÆü¤Ë³«Ëë¡£ÃíÌÜ¤Ï£·£¹ºÐ¡¦ÎëÌÚ¾ÏÉ×¡ÊÉÍ¾¾¡Ë£Ö£Ó£·£¶ºÐ¡¦¼Äºê¼Â¡ÊÀî¸ý¡Ë¤Î¹ç·×£±£µ£µºÐ¤È¤Ê¤ëÄ¶¥Ù¥Æ¥é¥óÂÐ·è¤À¡£Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¼«¿È¤Î»ý¤Ä¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¸ø±Ä¶¥µ»ºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¼Äºê¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½Åì¥¹¥ÝÇÕ¤Ï£Á¡¢£Âµé¤ÎÁª¼ê¤Î¤ß¤¬½Ð¾ì
¡¡¼Äºê¡¡¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤é³Ú¤·¤ß¡£É¾È½¤Î¤¤¤¤¥¿¥¤¥ä¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¡½¡½Æ±¤¸£Á¡¢£ÂµéÀï¤Î£¸·î¤ÎÀî¸ý³«ºÅ¤Ç¤Ïº£Ç¯½éÍ¥½Ð
¡¡¼Äºê¡¡¤¢¤Î»þ¤Ï½éÆü¡¢£²ÆüÌÜ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ÎÍ¥¾¡Àï¤Ï»îÁö£³¡¦£³£³ÉÃ¤¬½Ð¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤ª¤«¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç£´Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬£¹·î¤Ë°ËÀªºê£Ç£É¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎëÌÚ·½°ìÏº¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÄ¾¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¤è¡£¤½¤ì¤òÀî¸ý¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó°ËÀªºê¤Î£Çµ¤Î»þ¤È¤Ï°ã¤¦¡£¾Ã²»¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä¡£¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¡£
¡¡¡½¡½£¹·î¤Î°ËÀªºê£Ç£É¤ÇÎëÌÚ·½°ìÏº¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¡¡¼Äºê¡¡°ËÀªºê¤Î½éÆü¡¢£²ÆüÌÜ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢¸åÈ¾¤ÏÄ·¤Í¤¬¤¤¿¡£¥¿¥¤¥ä¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ°ã¤¦¥¿¥¤¥ä¤Ë¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¾É¾õ¤À¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¤¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ·½°ìÏº¤ËÊ¹¤¤¤ÆÄ´À°¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é£³ÆüÌÜ¤«¤éÄ¾¤Ã¤¿¤è¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÆÍ¤Ã¹þ¤ß²á¤®¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÁöÏ©²¹ÅÙ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â»îÁö¥¿¥¤¥à¤¬½Ð¤¿¤·¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÎëÌÚ·½°ìÏº¤Î½õ¸À¤ÏÂç¤¤¤
¡¡¼Äºê¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¼Ö¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ç¿¤Ó¤¬¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ÈÄ´À°¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤è¡£¤Ç¤â°ìÈ¯¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Í¡£½éÆü¤«¤é¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¾è¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð½à¡¹·è¾¡Àï¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤«¤â¤Ê¡£
¡¡¡½¡½¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤ÏÎëÌÚ·½°ìÏº°Ê³°¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¼Äºê¡¡¼Ö¤ÎÏÃ¤äÄà¤ê¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¥ì¡¼¥¹¤ÈÁ´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤è¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ËÄ´À°¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁ´Éô»î¤·¤Æ¤âÉ¬¤ºÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ß¤ó¤ÊÁö¤êÊý¤ä¾è¤êÊý¡¢Ä´À°¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£Ä´À°¤ÎÏÃ¤Ï·½°ìÏº¤¯¤é¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¡½¡½º£²ó¤ÏÉÍ¾¾¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÎëÌÚ¾ÏÉ×¤â½Ð¾ì
¡¡¼Äºê¡¡¾ÏÉ×¤µ¤ó¤Ï£·£¹ºÐ¤À¤í¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤Ê¡£¾ÏÉ×¤µ¤ó¤ÏºÇ½Å¥Ï¥ó¥Ç¤Î£³£°¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤«¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï£±£°¥á¡¼¥È¥ëÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Éé¤±¤Ê¤¤¤è¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤¤¤¤¤·¤Í¡£¡¡
¡¡¡½¡½¥¹¥¿¡¼¥È¤â¤¤¤¤
¡¡¼Äºê¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£Á°¤è¤ê¸å¤í¤Î°ÌÃÖ¤«¤éÀÚ¤ëÊý¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤è¡£
¡¡¡½¡½¥¹¥¿¡¼¥ÈÎý½¬¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÚ¤ì¤¬¤¤¤¤Èë·í¤Ï
¡¡¼Äºê¡¡¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£ÀÎ¤Ï¤Í¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤·¤Æ²£¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤¬ÊÂ¤ó¤À¤é¡¢°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë¤¤¤¯¤«¾¡Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¿®¹æÂÔ¤Á¤ÎÅÙ¤Ë¤Í¡£Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬Îý½¬¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ìò¤ËÎ©¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶Îý½¬¤Ë½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡£
¡¡¡½¡½¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë
¡¡¼Äºê¡¡£Ç£É¤ÏËÜÅö¤Î¾å¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ï¤½¤ê¤ã¡¢¤«¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ê¤éÂ½¿§¤Ê¤¯Áö¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä£Óµé¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤Í¡£µ´¤Î¤¤¤Ì´Ö¤Ë¤ä¤ë¤è¡£Í¥¾¡¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤½¤ÎÀá¤Ï³Î¤«²È¤Î¶á¤¯¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£²È¤«¤é¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ï¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡£²æËý¤¹¤ë¤è¡£
¡¡¡½¡½Í¥¾¡¤Ê¤é¥ª¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¸ø±Ä¶¥µ»ºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë
¡¡¼Äºê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Í¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤±¤É¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µ³«ºÅ¤¬Â³¤¯¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤è¡£¾¡¤Ã¤Æ²Ö²ÐÂç²ñ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤ë¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë