ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¡Ö01Ç¯ÅÙÁÈ¡×¡¡ÆüËÜÀª¶â¥á¥À¥ë¥¼¥í¤Ç¤â¡Ä¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀ®¸ù¡É
Ï¢ÆüËþ°÷¤À¤Ã¤¿¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢9Æü´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤ªº×¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤±¤ì¤É¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÂçÀ¹¶·¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾å¤²¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤ÏÏ¢ÆüËþ°÷¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤¬Ìµ´ÑµÒ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÎÏ¤â¤¢¤Ã¤Æ¹ñÎ©¤Ç¤Î¡ÖÀ¤³¦Âç±¿Æ°²ñ¡×¤ÏÂçÀ®¸ù¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤â»Ä¤ë¡£¡Ö¥á¥À¥ë2¸Ä¤ò´Þ¤àÆþ¾Þ11¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤ËÊÂ¤ÖºÇÂ¿¥¿¥¤¡×¤ÈÊ¹¤±¤Ð¹¥À®ÀÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤¬¡¢¶â¥á¥À¥ë¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï17Ç¯¥í¥ó¥É¥óÂç²ñ°ÊÍè4Âç²ñ¤Ö¤ê¡£¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤Ù¤ë¤Î¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®¸ù¤Ç¡¢¶¯²½¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¤â¤í¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¡¡19Ç¯¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Î2¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¶â¥á¥À¥ë¿ô¡¢03Ç¯¥Ñ¥êÂç²ñ¤Î4¸Ä¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥À¥ë¿ô¡¢Æþ¾Þ¿ô¤Ê¤É¤Ç¤´¤Þ¤«¤µ¤Ê¤¤¡ÖºÇ¹âÀ®ÀÓ¡×¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¡ÖÃÏÌÄ¤ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¹ñÎ©¤ÎÂç´¿À¼¡¢ÆüËÜÁª¼ê¤ËÍÍø¤Ê¤Ï¤º¤Îµ¤¸õ¾ò·ï¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÍø¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢º£Âç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¼ä¤·¤¤¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Æþ¾Þ¤Ë¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×Áª¼ê¤¬²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆþ¾Þ¿ô¡×¤Ç´î¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Áª¼ê¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Ê¤é¥Þ¥é¥½¥ó¤ä°ìÉô¤ÎÍ¥½¨¤ÊÁª¼ê°Ê³°¤ÏÆþ¾Þ¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤ÏÌÜÉ¸¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆþ¾Þ¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤¬¼ã¤¤¤«¤é¡£ÃË»Ò110¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²5°Ì¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¢ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë6°Ì¤ÎÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡¢ÃË»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Î»°±ºÎ¶»Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â23ºÐ¡£½÷»Ò1Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î×¢ÃæÍþÍü²Â¡¢½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó7°Ì¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¡¢ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ7°Ì¤ÎµÈÀî°¼ÅÍ¤Ï24ºÐ¤Ç¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯32Ç¯¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¸ÞÎØ¤âÁÀ¤¨¤ëÇ¯Îð¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï×¢Ãæ¤ò½ü¤¯5¿Í¤Ï2001Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¡£¸Ä¿Í¼ïÌÜÆþ¾Þ9¿Í¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤¬Æ±µéÀ¸¤Ê¤Î¤À¡£8°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿º®¹ç1600¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Î°æ¸Í¥¢¥Ó¥²¥¤¥ëÉ÷²Ì¤Èº£Àô·øµ®¤âÆ±¤¸Ç¯¡£¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤³¤Î¡Ö³ØÇ¯¡×¤¬¡¢ÆüËÜÎ¦¾å³¦¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤âÎ³¤¾¤í¤¤¤Ê¡Ö01Ç¯ÅÙÁÈ¡×
¡¡01Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÍ¥½¨¤À¡£Ìîµå³¦¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢µÜ¾ëÂçÌï¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢²¬ÎÓÍ¦´õ¡ÊÃæÆü¡Ë¤éÆ±À¤Âå¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤¾¤í¤¤¡£¡ÖÏ¯´õÀ¤Âå¡×¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚÀ¿Ìé¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¤é1994Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤Î¡ÖÂçÃ«À¤Âå¡×¤ËÂ³¤¯²«¶âÀ¤Âå¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¶¥µ»¤âÎ³¤¾¤í¤¤¡£Åìµþ¸ÞÎØ¶¥±Ë¶ä¥á¥À¥ë¤ÎËÜÂ¿Åô¡¢Æ±¸ÞÎØÂÎÁà2´§¤Î¶¶ËÜÂçµ±¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÀÆÆ£Î©¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È8¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢À¶²¬¹¬ÂÀÏº¤é²¿¤ÈÈ¾¿ô¤Î4¿Í¤¬¤³¤Î³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¶¥µ»¤Ç¤â¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¹â¶¶Íõ¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÈÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤¬ÊÂ¤Ö¡£¼«Å¾¼ÖBMX¤ÎÃæÂ¼ÎØÌ´¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤ÎÈ¾°æ½Å¹¬¤é¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¡Ö´é¡×¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»Â´¶È»þ¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤¬µ¯¤¤¿01Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¡£¿·À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤âËþÂ¤ÊÎý½¬¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¿·¤·¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤òºî¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¶¯¤¤¡£¿Í¤ËÍê¤é¤º¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£À¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡£Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÆùÂÎÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¤À¡£
¡¡Æ±¤¸»þ´ü¤ËÆ±¤¸¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢å«¤â¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£Î¦¾å¤Î»°±º¤¬½çÂç¤ÎÆ±µéÀ¸¡¢ÂÎÁà¤Î¶¶ËÜ¤Î³èÌö¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤â¶â¥á¥À¥ë¤ò¡×¤È»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¶¥µ»¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ»É·ã¤·¹ç¤¦¡£°Õ¼±¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¶¥µ»¤â´Þ¤á¤ÆÆ±¤¤Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡£¡ÖÎ¦¾å³¦¤Î¾ï¼±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×¤¬Êªº¹¤·¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Î»³ºê°ìÉ§¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¤ÏÂç²ñ¤òÁí³ç¤·¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤ÎÅ¾Àï¤Ê¤É¤ÇÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿»°±º¤äÂ¼ÃÝ¤é¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÆþ¾Þ¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼¡¤Î¥á¥À¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖºÇ½ªÅþÃ£ÅÀ¤Ï¡Ê28Ç¯¡Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£3Ç¯¸å¤Ë26ºÐŽ¤27ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡Ö01Ç¯ÅÙÁÈ¡×¡£º£²ó¤Î¡ÖÀ®¸ù¡×¤ËËþÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤À¤Âå¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£