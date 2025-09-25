ガーディアンズのデビッド・フライが前日に負傷

米大リーグ・ガーディアンズは24日（日本時間25日）、デビッド・フライが顔面骨折などにより全治6〜8週間と診断されたと発表した。前日に99マイル（約160キロ）の速球がバットをかすめて顔面に直撃。緊急搬送されていた。

負傷したのは23日（同24日）の本拠地タイガース戦。6回にフライがバントを試みるも、タイガースの先発左腕タリク・スクーバルの投じた99マイルの速球がバットをかすめてフライの顔面に直撃。顔を手で押さえてその場に倒れ込んだ。その後カートに乗せられてグラウンドを後に。地元の病院に緊急搬送されていた。

球団公式Xは24日（同25日）、フライの診断結果を発表。「画像診断および臨床検査の結果、デビッド・フライは複数の左側顔面および鼻の骨折を負い、いずれも軽度にずれた状態であることが確認された」とし、「定期的な診察を含む継続的な経過観察が必要とされるが、手術の必要はなく、今後6〜8週間で完全回復が見込まれる」と説明した。

フライはすでに退院しており、「快適に安静を保っている」という。加えて、フライが10日間の負傷者リスト入りしたことも発表した。



