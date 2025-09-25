今すぐ【ゴンチャ】へ走れーーーッッ！ がんばる自分にご褒美♡「新作ドリンク」

台湾発のティーブランド【ゴンチャ】。タピオカ入りのミルクティーを思い浮かべる人が多いかもしれませんが、フルーツティーやデザート感覚で楽しめるドリンク、期間限定メニューなど豊富なラインナップが魅力です。そこで今回は【ゴンチャ】の「新作ドリンク」の中から、編集部イチオシの4品をご紹介します。

贅沢なスイーツのような1杯「あふれる巨峰 ジェラッティー」

フローズンドリンクの「あふれる巨峰 ジェラッティー」。ブラックティー、巨峰のゼリーとソース、チーズミルクフォームを合わせた1杯です。混ぜ具合によって異なる風味が楽しめそう。Mサイズ\680（税込）。

ぷるんと食感がたまらない「あふれる巨峰 ミルクティー」

「何度でもリピしたい」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが紹介するのは「あふれる巨峰 ミルクティー」Mサイズ\650（税込）。公式サイトによると、巨峰ゼリーは「ジューシーな味わい」で「ぷるんとした食感がアクセント」になるそう。飲みごたえに期待でき、小腹を満たしてくれるかも。

リラックス効果に期待！？「アップルピーチ ミルクティー」

乾燥りんご、フリーズドライの黄桃を混ぜ合わせて香り付けしたアッサムティーに、ミルクを合わせた「アップルピーチ ミルクティー」。レポーターHaruさんは「りんごと桃がほんのり香ってとっても幸せな気分」とお気に入りになったよう。値段はMサイズ\490（税込）。ホットを選べるのも嬉しいポイントです。

果肉感たっぷり「FRESH マンゴー & オレンジ ミルクティー」

「FRESH マンゴー & オレンジ ミルクティー」は、阿里山ウーロンティーのミルクティーに、ゴロっと感のあるマンゴーと粒感のあるオレンジが味わえる1杯で、Mサイズ\690（税込）。タピオカ、アロエ、ナタデココなどのトッピングをプラスして飲みごたえをアップすることも可能！ ぜひ試してみて！

ご褒美感たっぷりの【ゴンチャ】の新作は、どれも期間限定メニューです。気になったら早めに味わって！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事でftn_pics、@sweets.wanta様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N