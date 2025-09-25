◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）、メジャー復帰し、代わって不調のＫ・イエーツ投手がハムストリングの問題で負傷者リスト（ＩＬ）入りした。

イエーツは今季５０試合に登板し、４勝３敗１５ホールド、３セーブで防御率５・２３。後半戦は不調続きで、９月は８試合に防御率７・７１と不安定な投球が目立った。

メジャー１年目の朗希は、開幕から先発ローテの座をつかみ、開幕２戦目の東京ドームで行われたカブス戦でデビュー。なかなか白星に恵まれず、８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２をマークして右肩痛を訴えて５月にＩＬ入りとなった。

８月からマイナーで調整を続けていたが、なかなか調子が上がらずに、先発では５登板で０勝２敗、防御率６・７５。ドジャースは先発が大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンと６人が好調を維持していたこともあって、朗希は今季限定で救援に一時転向することを決断した。１８、２１日（同１９、２２日）とマイナーで救援登板すると、２登板連続で１回無安打無失点で抑えた。