100均で可愛いの見つけた♡挟むだけで簡単に着脱できる！バッグチャームみたいな専用フック

ダイソーで見つけたハート型グッズ。バッグチャームに見えますが、実はメガネやサングラス、帽子などの持ち運びに便利なフックなんです！レザー調素材×シルバー金具の組み合わせで、おしゃれ感覚で使えるアイテム♡マグネットで挟むタイプなので、アイテムの着脱が簡単です。価格も200円とお手頃ですよ！

商品情報

商品名：マグネットフック（メガネ、帽子に対応）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

メガネや帽子をおしゃれに持ち運べる♡ダイソーの『マグネットフック』

ダイソーをパトロールしていたときに、気になるアイテムを発見！お出かけに便利そうだったので購入してみました。

今回紹介するのは、こちらの『マグネットフック（メガネ、帽子に対応）』という商品。ハート型のフォルムが可愛らしい、メガネや帽子の持ち運びに役立つフックです。

価格は220円（税込）です。プチプラのアパレルショップでは、似た商品が1,000円近い価格で販売されていたので、かなりお得に感じます！

シボ感のあるレザー調素材が使われており、とても高見えします♡

マグネットで挟むようにして取り付けられるため、着脱がとても簡単です。

バッグチャームのようなデザインで、おしゃれ感覚で使えるのがポイント。

シルバーの金具も相まって、コーディネートのアクセントにもなります。

マグネットでしっかり挟めて固定できる◎使用頻度が高いアイテムに！

頻繁に着脱するサングラスなどにおすすめです。

バッグの中を漁らずに済むため、サッと素早くアイテムを取り出せます。

サングラスやメガネだけでなく、帽子も取り付けられる点がいいと思いました！

引っ張ると簡単に外れてしまいますが、マグネットでしっかり挟むため、揺らしたくらいでは外れてしまうことはありませんでした。

ただ、レンズがむき出しのまま持ち運ぶことになるので、傷つけたくないものには避けた方がいいかもしれません。

今回はダイソーの『マグネットフック（メガネ、帽子に対応）』を紹介しました。

使用頻度が高いメガネや帽子を、おしゃれに持ち運べる便利なアイテム♡気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。