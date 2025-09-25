100¶Ñ¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡×¡ª¤·¤«¤â»ÈÍÑ´ü¸Â10Ç¯¤À¤È¡Ä¡©¡ªÇä¤ê¾ì¤Ç¶Ã¤¤¤¿¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡Êº¸¤«¤é¡Ë¡§¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ Ã±4ÅÅÃÓ 3ËÜ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡¿¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ Ã±3ÅÅÃÓ 3ËÜ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§³Æ¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§³Æ3ËÜ
ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥À¥¤¥½¡¼
¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¤¬¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¡ª¡©¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡×¤Î´¥ÅÅÃÓ¤òÈ¯¸«
¥À¥¤¥½¡¼¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¤òÈ¯¸«¡ª¤Ê¤ó¤È¤¢¤Î¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡×¤ÎÅÅÃÓ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ Ã±4ÅÅÃÓ 3ËÜ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤È¡Ø¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ Ã±3ÅÅÃÓ 3ËÜ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡ï110¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¤ª°Â¤¤¤Î¤ÇÉî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÈÍÑ¿ä¾©´ü¸Â¤Ï10Ç¯¡ª¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç10Ç¯ÊÝÂ¸¤ÎÅÅÃÓ¤òÇã¤ª¤¦¤È»×¤¦¤È¡¢°Â¤¯¤Æ¤â500±ß°Ê¾å¡£¹â¤¤¤â¤Î¤Ï1,000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀ¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤¹¤®¤ë¡ª¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ Ã±4ÅÅÃÓ 3ËÜ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤È¡Ø¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ Ã±3ÅÅÃÓ 3ËÜ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù
Ã±4ÅÅÃÓ¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤Ê¤É¤Ë¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤ÈÅÅÃÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Ã±3ÅÅÃÓ¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ê¤É¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆü»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÉÊ¤ÎÅÅÃÓ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥½¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÃÓ¤ò¸¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤Á¤é¤Ï¡ØÅÅÃÓ¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡¡Ã±3¤òÃ±1¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¡£ÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê½ÐÈÖ¤Î¤Ê¤¤Ã±1ÅÅÃÓ¤¬É¬Í×¤Ê¤â¤Î¡ÄÎã¤¨¤Ð¡¢ËÉºÒÂÐºöÍÑ¤Î²ûÃæÅÅÅô¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤ÂåÊª¤Ç¤¹¤è¡£
º£²ó¤Ï¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ø¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ Ã±4ÅÅÃÓ 3ËÜ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤È¡Ø¥¢¥ë¥«¥ê´¥ÅÅÃÓ Ã±3ÅÅÃÓ 3ËÜ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¡¢Ê»¤»¤Æ¡ØÅÅÃÓ¥Á¥§¥ó¥¸¥ã¡¼¡¡Ã±3¤òÃ±1¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡Ù¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤ÏÉ®¼Ô¹ØÆþ»þÅÀ¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êºß¸ËÀÚ¤ì¡¢¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£