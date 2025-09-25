即買いだーーッ！！純正より使いやすいかも♡ぷちストレスから解放される100均容器

普段の洗濯でジェルボール洗剤を使用している筆者ですが、いつも容器のフタが開けづらくて困っていました。なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、洗濯グッズ売り場で便利そうな詰め替えケースを発見。ワンタッチでフタが開閉するので、日々のぷちストレスから解放されました！早速ご紹介していきます♪

商品情報

商品名：ジェルボール、粉末ケース1.5L キューブ型

価格：￥220（税込）

容量：1.5L

販売ショップ：ダイソー

純正品は使いにくいと思ってた！洗濯洗剤の詰め替えはこれに決まり

洗濯にはジェルボール洗剤を使っている筆者。それ自体は便利なのですが、なにせ純正品のケースが使いにくい…！いちいちフタが開けにくくて、ぷちストレスを感じていました。

なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、洗濯グッズ売り場で運命の出会いが！今回GETしてきたのは、その名も『ジェルボール、粉末ケース1.5L キューブ型』。洗濯洗剤を詰め替えられるアイテムで、安心の日本製です♡

ワンタッチで開閉できる！ダイソーの『ジェルボール、粉末ケース1.5L キューブ型』

早速、いつも使っているジェルボール洗剤を詰め替えていきます。

上部のキャップを回し開けて、ジェルボールを入れるだけ。粉末状の洗剤にも対応しています。容量は約1.5Lです。

注意点としては、漂白剤（酵素系・塩素系）、石油類、除光液、香水、アルコールを多量に含むものは入れられないとのことです。

詰め替えが完了したら、キャップをしっかりと閉めればOK。フタにある出っ張りを指で押し下げると、中にある小さなパーツが外れて、わずかに開いてくれます。

シンプルな構造なのでパカッと勢いよくフタが開くわけではありません。しかし、純正品にあるような何か所も留め具がついている容器に比べると、フタの開閉は劇的に楽になります。￥220（税込）とプチプラなので、見かけたら即買い推奨です！

今回はダイソーの『ジェルボール、粉末ケース1.5L キューブ型』をご紹介しました。

毎日のぷちストレスから解放される、ダイソーの便利な詰め替えグッズ。ワンタッチで開閉できるので、気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。