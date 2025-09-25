高畑充希「日常の『なにげない時間』が幸せだと思えます」 30代を迎えての心境を告白
俳優の高畑充希（33）が、27日発売のファッション誌『Oggi』（小学館）11月号に登場する。人気連載「この人に今、これが聞きたい！」で、10月10日に公開される映画『秒速5センチメートル』実写版のヒロイン役について語りながら、30歳を迎えて感じた心境の変化を明かした。
【全身カット】ブラックドレスが綺麗！ふっくらお腹で登場した高畑充希
同作は新海誠監督によるアニメの実写化で、幼少期に出会った男女の再会とすれ違いを描いた物語。高畑はヒロイン・篠原明里を演じ、主人公・遠野貴樹との切ない関係を表現する。劇中で30歳を迎える明里を演じたことが、自身の体験とも重なったという。
「30歳のとき…なんだか混沌としていた気がします。『30なんだから』という周囲の圧を勝手に感じて、何かを遂げなきゃというプレッシャーを自分にかけていました。今思えば、29歳と30歳で急に何かが変わるわけではないのに」と振り返った。
それでも、毎日を一つずつ重ねるうちに心境は変化したといい、「何か特別なことや大きな変化があることが、いいわけじゃない。そんなことに気がつけた今は、日常の『なにげない時間』が幸せだと思えます」と語った。
さらに「人それぞれのスピードで、そのときどきの楽しみ方があるはずだから、それをしっかり味わいたいと思います。変化する自分を面白がりながら、今いる場所を楽しめる人は、やっぱり人生お得だなって思います」と前向きなメッセージを送っている。
誌面では、黒のワンピースに身を包んだ透明感あふれるカットや、はにかんだ笑顔、力強いまなざしまで、多彩な表情を収録。インタビューでは、自身の性格に重ねながら映画の魅力も語っており、読み応えある内容となっている。
