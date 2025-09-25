

2025年3月にタイで世界初披露され、現在はタイのみで生産および販売されている三菱のSUV「エクスフォースHEV」。発売前には、タイ国内で10万km以上走行テストを実施したそうだ（筆者撮影）

【写真を見る】日本未発売、タイ生産＆販売。三菱の新型SUV「エクスフォースHEV」と、その生産を行うレムチャバン工場（84枚）

グローバルで生産および販売する自動車メーカーは、国や地域にあわせて車種ラインナップを変えていることはご存じのとおり。例えば、アメリカであればフルサイズのピックアップトラックやSUVを展開しているし、新興国では価格帯を抑えたモデルが目立つ。

そんな日本未発売モデルの中でも筆者が気になっていたのが三菱自動車（以下、三菱）の新型コンパクトSUV「エクスフォース」のハイブリッドEV（以下、HEV）だ。

その理由は、トヨタ自動車の「ヤリス クロス」よりも若干大きく、「カローラ クロス」よりもひとまわり小さい、絶妙なサイズ感。三菱の国内SUVラインナップは、現状で「エクリプス クロス」がもっとも小さいが、それよりもコンパクトなので運転のしやすさも想像できる。さらに先進的な内外装に三菱らしい走りの技術がてんこ盛りと興味は増すばかり。そんなエクスフォースのHEVモデルにタイで試乗したのでレポートしたい。

【写真】日本未発売、タイ生産＆販売。三菱の新型SUV「エクスフォースHEV」と、その生産を行うレムチャバン工場（84枚）

日本未発売のSUV「エクスフォース」とは？

最初にエクスフォースの概要について説明しておこう。まず、2023年8月にガソリンモデルがインドネシア国際オートショーで世界初披露され、翌年2月にインドネシアからASEAN地域を中心に世界へと輸出を開始。その開発では、ASEAN地域におけるユーザーのニーズに徹底的にこだわったそうだ。

ちなみにパワートレインは、実績豊富な1.5L 4気筒16バルブMIVECエンジンを採用し、最高出力105PSを発生。高効率CVTを組み合わせ、駆動方式は前輪駆動のみとしている。インドネシアでの現地価格は3億8800万〜4億2935万ルピアで、桁数がすごいが、日本円だと約350万円〜387万円だ。

そのハイブリッドモデルとして2025年3月にタイで発表されたのが、今回試乗したエクスフォースHEVだ。

「Best-suited buddy for an exciting life（毎日を愉しく過ごすことができる頼もしい相棒）」というコンセプトや、ASEAN地域にこだわった5人乗りのコンパクトSUVというパッケージングはガソリン車と同様ながら、パワートレインには三菱のプラグインハイブリッドEV（PHEV）技術から生まれた最新のHEVシステムを採用することで、高い環境性能と加速性能を実現している。

現状、タイのみで生産・販売



ボディサイズは、全長4390mm✕全幅1810mm✕全高1650mm、ホイールベースは2650mm。最小回転半径は5.2m（筆者撮影）

そんなエクスフォースHEVだが、現状ではタイのみでの生産および販売となっている。その理由については、国や地域への最適化が挙げられる。三菱は、PHEVやEVによる電動化を推進している。しかし、国によってはコストやインフラなどの課題もあるため、PHEVやEVだけではなくハイブリッドモデルを展開する。

そんな戦略の中、PHEVを主体とした日本市場に対して、タイではHEVのラインナップを拡充。2024年2月に「エクスパンダー」と「エクスパンダー クロス」のHEVモデルを発売し、今回のエクスフォースが3機種目となる。



HEV用バッテリーユニットは、タイのレムチャバン工場にて生産（筆者撮影）

その生産は、タイの首都バンコクからクルマで1時間半ほどの場所に位置する、レムチャバン工場で行われている。それも車体のアッセンブリーだけではなく、主要部品となるHEV用バッテリーユニットの製造までタイ国内で実現しているのだ。

ちなみにPHEV用バッテリーユニットの生産は日本で行っているが、HEV用バッテリーの生産はタイのレムチャバン工場のみ。タイをはじめ東南アジア生産というと不安を覚える読者も多いかもしれないが、今回の取材では生産工程も見学させてもらい、技術面や安全面の高さも知ることができた。

少し余談が長くなってしまったが、ここからは本題のエクスフォースHEVの進化点に迫っていく。

まず、搭載されているパワートレインは、エクスパンダーおよびエクスパンダー クロスでも採用されている1.6Lエンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド。エンジンの最高出力は79kW（107PS）、最大トルクは134Nmで、モーターの最高出力は85kW（116PS）、最大トルクは255Nm。基本的にはモーターで駆動しつつ、パワーが必要な加速時、また高速巡航などのモーターの効率が低下する場面ではエンジンで走行する、いわゆるシリーズパラレルハイブリッド方式やストロングハイブリッドシステムと呼ばれるものだ。



エクスフォースHEVのパワートレイン（筆者撮影）

同様のHEVシステムは、エクスパンダーHEV/エクスパンダー クロスHEVでも採用しているが、エクスフォースでは新開発のトランスアクスルおよび高速領域においてモーターをドライブシャフトから切り離すモーターディスコネクト機構を採用。これにより、クラストップレベルの約24.4km/L（NEDCモード値）を実現した。

タイ現地メディア向けに開催された公道試乗会では、ハイブリッド車にとって好条件な一般道中心ではあったものの50km/L前後という燃費が連発したという話も耳にした。今回はテストコース内のみでの試乗だったので自身で確認はできなかったが、驚異的な燃費性能ということがわかるエピソードだ。

ちなみに現地での価格は、89万9000バーツ〜108万9000バーツ。日本円では、約417万円〜505万円だ。インドネシアなどではガソリン車が継続販売されているが、タイではガソリン車の販売を終了し、HEVモデルのみの展開となる。

エクスフォースHEV試乗



テストコース内を走るエクスフォースHEV（筆者撮影）

さっそくテストコースでエクスフォースHEVに試乗だが、今回は比較用としてエクスパンダー クロスのガソリン車とHEVを含めた3台を用意してもらった。

テストコースは、MMTh（ミツビシ・モーターズ・タイランド）プルービンググランドと呼ばれる、1.5kmのオーバールコースに加え、さまざまな路面状況なども再現された試験場。ここで各車を乗り換えながらスラロームやブレーキング、周回路での安定性、路面の違いによる静粛性などを体感した。

まず、運転席に座って驚かされたのがインテリアの質感。水平基調のインストルメントパネルには、三菱車としてはじめて採用したメランジ生地がドアトリムまでドライバーや同乗者を包み込むように貼り込まれる。

ちなみにメランジ生地とは、複数色を混ぜることで単色とは違った深みやおしゃれ感のある素材。そこにブラック✕モカのカラーでコーディネイトし、さらにドアのパッド部分に六角形が連続するようなデザインも組み合わせられて非常に凝った印象だ。



エクスフォースのインテリア（筆者撮影）

インパネまわりに目を移すと、12.3インチのスマートフォン連動ディスプレイオーディオとメーターが一体化したようなレイアウト。従来の三菱車は飾り気の少ない、良くも悪くも質実剛健なインテリアが特徴でもあったが、エクスフォースHEVは使い勝手のよさを大切にしつつも先進性を高めている。

それはソフトウェアも同様で、ディスプレイオーディオには、往年の名車『パジェロ』で使われていた3連メーターをオマージュしたマルチメーター表示に対応。高度や前後左右傾斜、方角などの情報を映し出せば、まるでオフロードを走っているような気分も味わえる。

シフトセレクターは、アウトランダーPHEVと同様のタイプ。そして運転席側にはドライブモード、助手席側にはオートブレーキホールドのスイッチを配置。エアコンの操作パネルも物理ボタンが中心で、スタンダードな操作系なので誰でも運転しやすいだろう。

タイらしさを感じる7モード



7つのドライブモードを用意（筆者撮影）

そしてタイらしさを感じたのが7つのドライブモード。EV走行に関連した『EVプライオリティ』と『チャージ』の2つに加え、日常走行にマッチした『ノーマル』、ワインディングなどでのキビキビ感を高めた『ターマック』、未舗装路での操作性を高める『グラベル』、ぬかるんだ悪路での走破性を高める『マッド』、雨天時の安定性を高める『ウェット』というシーンに合わせた5つ、合計7つのドライブモードを設定。とくにマッドは、地方部に未舗装路も多く、雨季に冠水することも多いタイらしいもので、現地では非常に注目を集めているそうだ。

路面状況に応じた5つのドライブモードは、前輪左右輪の駆動力を調整する『アクティブヨーコントロール（AYC）』や前輪のスリップを制御する『トラクションコントロール』、4輪の安定性を制御する『アクティブスタビリティコントロール』のほか、アクセルレスポンスや電制ステアリングなどを統合制御するなど、非常に手の込んだものとなっている。

ラリー競技をはじめ、モータースポーツで培った4WD技術を惜しみなくFFのエクスフォースHEVに注ぎ込んだ、そんな印象を受けた。



T型に発光するLEDテールランプは、ワイドで安定感のあるスタンスを強調する（筆者撮影）

ハンドルを握り、走りはじめて最初に感じたのが、三菱が大切にする“疲れないクルマづくり”。

元気にまわるエンジンやスポーティなサウンド、キビキビとしたハンドリングや足まわりなどは非常に楽しいものだが、長距離ドライブでは、それがかえって疲れにつながることも多い。その点、今回試乗した3台は、ガソリン車であれ、ハイブリッド車であれ、非常に落ち着いた乗り味に仕上げられていた。

とくにBEVやPHEV、HEVは、モーターによるトルク感や加速のよさを強調したモデルも多いが、これがギクシャクしたドライブフィールにつながることもある。そのバランスが絶妙で、ガソリン車から乗り換えても違和感が少なく、自然だけどパワフルなのだ。

新世代HEVの変化点



リヤ同様、フロントのLEDデイタイムランニングランプもT型に発光（筆者撮影）

そして、本命のエクスフォースHEVは、ハイブリッドカーのあるべき姿をより一層強調しているように感じた。速度やアクセル開度に関係なく、リニアでシームレスな加速感が際立っていた。

ノーマルモードで走り出すと、60km/hあたりまでモーター駆動で滑らかに加速。そこからエンジンに切り替わるが、自然で静粛性の高さに驚く。ガソリン車と比べれば、明らかに滑らかかつ力強い加速だ。ただ、このような走行シーンでは、エクスパンダー クロスHEVとの差は感じにくい。

しかし、1周1.5kmの外周路で100km/hまで一気に加速するときは、EV走行→シリーズ方式（エンジンで発電してモーターで駆動）→パラレル（エンジンが主体となりモーターが駆動をサポート）→モーターを切り離してエンジン主体で走行するディスコネクトという一連の流れのスムーズさが際立つ。こういった郊外路や高速道路を走行するシーンでは、世代の新しいエクスフォースHEVの進化が感じられる。



エクスフォースとともに試乗したエクスパンダー クロスのガソリン車（左）とハイブリッド車（右）（筆者撮影）

また、外周路には、コーナーの立ち上がりで少し勾配のある区間があったが、そういったシーンでもエクスパンダーHEVとエクスフォースHEVの差が顔をのぞかせた。エクスフォースHEVは、ハイブリッドシステムにおけるエンジンとモーターの接続について、従来の油圧多板クラッチからギアクラッチ（ドグクラッチ）+2段変速機能という内容に変更している。

簡単に言えば、ハイブリッド走行時、エクスパンダーHEVはシリーズ方式→パラレル方式と切り替わるが、エクスフォースHEVはシリーズ方式→パラレル方式+ローギア→パラレル方式+ハイギアとより細かく制御しているイメージ。これによって登坂車線のような負荷のかかるシーンでもエンジン回転数を抑えてエンジン駆動力を活用しつつ、バッテリー電力の低下も防いでいる。そのため、勾配を登っていくようなシーンでは、より力強さを感じた。

乗り心地のよさが魅力的



タイヤは、ブリヂストン・アレンザの225/50R18サイズが装着されていた（筆者撮影）

足まわりに関しては、非常に乗り心地がよくスムーズ。タイで試乗車やレンタカーを借りて乗ることも多い筆者だが、現地で運転すると足まわりが硬めのクルマが多いように感じる。日本に比べて道路状況が悪く、渋滞の中を縫うように車線変更するドライバーも多いので、より引き締まった足が好まれるのかなと勝手に推測しているが、エクスフォースHEVは非常に乗り心地がいい。かといって柔らかすぎるわけでもなく、質感が高く、日本の道路環境でも乗ってみたいと感じた。



タイで人気の高い装備がヤマハと共同開発した、8スピーカー構成のオーディオシステム「ダイナミックサウンドヤマハプレミアム」。最上級グレードのみの装備だが、このオーディオシステムのために指名買いするユーザーが多いという話だった（筆者撮影）

最後に試したのがチャージモード。エクスフォースHEVはハイブリッド車に該当するので、アウトランダーPHEVなどに比べるとバッテリー容量が少ない。そこでエンジンを積極的に使い、バッテリーを充電するために用意されているのがチャージモードになる。

例えば、子どもの送り迎えなどの待ち時間にEVモードで静かにエアコンを使って待ちたい、家を出発するときは静かに出たいので帰宅前に充電しておきたい、そんなときに便利な機能。使い方はさまざまだが、ハイブリッドカーながらよりEVライクに使うためにものだ。そのチャージスピードだが、バッテリー容量が少ないため、約3分で満充電になるのが思いのほか便利だった。

エクスフォースHEV、日本導入の可能性



エクスフォースHEVのスタイリング（筆者撮影）

というわけで、今回はテストコース内という限定された環境かつ、短時間の試乗ではあったが、三菱の最新ハイブリッド車の魅力を知ることができた。欲をいえば、次回はエクスパンダーHEVから進化したハイブリッドシステムや7ドライブモードをじっくりとタイの公道で試してみたいと感じた。



東洋経済オンライン「自動車最前線」は、自動車にまつわるホットなニュースをタイムリーに配信！ 記事一覧はこちら

ちなみにエクスフォースHEVに関して、前述したとおり、現在はタイのみでの販売となっているが、発表時に加藤隆雄社長から「今後は他市場への展開も検討していきます」というコメントもあった。

もし販売するなら、まずはASEAN地域からスタートになるだろうが、全長4390mmのコンパクトSUV、それも最新のハイブリッドモデルとなれば、日本でも十分に勝機はあるように思う。というより、かなり魅力的ではないだろうか。

（三木 宏章 ： 東洋経済オンライン編集者・記者）