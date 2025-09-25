◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日午前１０時４０分開始予定）、敵地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。３試合ぶりの本塁打となる５４号が出るかに注目。ドジャースはこの試合を含めて残り５試合で地区優勝へのマジックを「２」としている。また、この日から佐々木朗希投手（２３）が昇格予定で、プロ初のリリーフ登板の可能性も高そうだ。

前日２３日（同２４日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦では、大谷が先発して今季最長で最多の６回、９１球を投げて、５安打無失点、８奪三振の好投を見せ、２勝目の権利を持って４―０で降板。だが、救援陣が踏ん張れずにサヨナラ負けを喫した。打者では四球を選んで２７試合連続出塁をマークしたが、３打数無安打で連続試合安打が「９」でストップ。シュワバー（フィリーズ）が５４号を放ち、本塁打王争いでも２位に転落した。さらにこの日、シュワバーは５５号を放って２本差に広げられた。

この日のダイヤモンドバックスの先発は、ライン・ネルソン投手（２７）。今季は３２登板（うち先発２２）で７勝３敗、防御率３・３４をマークしている。大谷はこれまで１０打数１安打で長打はなし。今季も５月に３打席で対戦したが、右直、左飛、二ゴロに抑え込まれた。平均１５４キロの直球にスライダー、カットボール、カーブなどを混ぜる右腕だ。

朗希のメジャー初のリリーフ登板にも注目だ。５月に右肩痛のため負傷者リスト（ＩＬ）入り。８月からマイナーで調整を続けていたが、なかなか調子が上がらずに、先発では５登板で０勝２敗、防御率６・７５。ドジャースは先発が大谷、スネル、山本、カーショー、グラスノー、シーハンと６人が好調を維持していたこともあって、朗希は今季限定で救援に一時転向することを決断した。１８、２１日（同１９、２２日）とマイナーで救援登板すると、２登板連続で１回無安打無失点で抑えた。メジャーでは初めてとなるリリーフでの登板が訪れる可能性は高い。

この試合を含めて今季のレギュラーシーズンは残り５試合。大谷は前日２３日（同２４日）終了時点でチーム１５７試合中、チーム最多１５４試合に出場。５３本塁打（リーグ２位）、９９打点（同５位）、打率２割８分２厘（同１０位）、１９盗塁（同１８位タイ）、１４２得点（同１位）、出塁率・３９４（同２位）、長打率・６１７（同１位）、ＯＰＳ１・０１１（同１位）をマークしている。