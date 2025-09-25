◆米大リーグ ダイヤモンドバックス―ドジャース（２４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が２４日（日本時間２５日）、メジャー復帰を果たした。前日２３日（同２４日）に合流していたが、この日出場ロースターに登録することをロバーツ監督が明かした。代わりにイエーツが負傷者リスト（IL）に入る。

メジャー１年目の朗希は開幕から先発ローテの座をつかみ、開幕２戦目の東京Ｄで行われたカブス戦でデビュー。８試合に登板して１勝１敗、防御率４・７２をマークしていたが、日米通じて自身初の中５日で先発した５月９日（同１０日）の敵地・ダイヤモンドバックス戦を最後に右肩痛を訴えて負傷者リスト（ＩＬ）入り。長期離脱となっていた。

８月には３Ａで実戦復帰したが、先発では５試合で０勝２敗、防御率６・７５と調子が上がらなかった。ドジャースは大谷、山本ら先発陣が充実していたこともあり、朗希を今季限定で救援に転向させることを決断した。今月１８日（同１９日）と２１日（同２２日）に右腕は３Ａでリリーフ登板し、２試合連続で１イニングを無安打無失点で封じ、昇格テストをクリアしていた。

一時は今季中のメジャー復帰も危ぶまれたが、役割を変えてでもチームに貢献したい気持ちが強かった朗希。チームのブルペンは厳しい状況で、前日２３日（同２４日）のダイヤモンドバックス戦でも１点リードの９回に守護神スコットが２失点して逆転サヨナラ負け。９月の１０敗のうち、救援投手に黒星がついたのは８度目、サヨナラ負けは４度目という惨状だ。このままいけば、３０日（日本時間１０月１日）からポストシーズンがスタート。通算２２２勝左腕のカーショーもブルペン待機を志願する中、ルーキーである朗希にも救世主の期待がかかる。