年金は「月15万円」ほどもらえる予定です。独身なので、多少切り詰めれば貯蓄がなくても生活していけるでしょうか？

独身高齢者の生活費は月いくら？

まず、独身の高齢者が実際にどの程度の生活費を必要としているのかを、統計データから確認してみましょう。総務省が公表している「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」によると、65歳以上の単身無職世帯における1ヶ月あたりの実支出は平均で約14万9286円となっています。その内訳は表1のとおりです。

表1

項目 金額（月平均）利 食料 4万2085円 住居 1万2693円 光熱・水道 1万4490円 家具・家事用品 6596円 被服および履物 3385円 保健医療 8640円 交通・通信 1万4935円 教養娯楽 1万5492円 その他の消費支出 3万956円 非消費支出 1万2647円

出典：総務省「家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要」を元に筆者作成

このデータから、平均的な生活を送った場合でも、年金15万円という収入では余裕がなく、むしろ不足する可能性があります。特に、個人の事情によって大きく変動する費用は、思わぬ出費で赤字に転じるリスクがある点に注意が必要です。

持ち家であれば比較的安く済みますが、賃貸の場合は住居費の割合が高くなる傾向があり、生活全体のバランスを崩す要因となります。また、貯蓄を十分に確保していなければ、病気や家の修繕といった突発的な支出に対応できず、生活に不安を抱えることになりかねません。



年金だけで生活するための「切り詰める方法」

年金15万円で暮らしていくためには、平均的な支出を上回らないように家計を工夫し、固定費や変動費を意識的に削減する必要があります。

特に住居費は大きな割合を占めるため、支出がかさむ場合には、より安い住居への引っ越しを検討するのも一つの方法です。賃貸物件に住んでいる場合は毎月の家賃負担が重くのしかかるため、収入に見合った住居選びが重要になります。

持ち家であっても、固定資産税や修繕費などの維持費が発生することを忘れてはいけません。

通信費も固定費の中で見直しやすい項目です。大手キャリアから格安SIMに乗り換えれば、月に数千円単位で支出を減らせます。また、医療保険や生命保険に加入している場合には、保障内容を精査し、不要な契約を見直すことで大幅な節約につながる可能性があります。

食費は工夫次第で削減しやすい変動費です。自炊を基本とし、特売日やまとめ買いを活用することで無理のない節約ができます。外食を減らすだけでも大きな効果があり、栄養バランスを整えることは健康維持にも役立つでしょう。

娯楽費についても、図書館や自治体の文化施設、地域の無料イベントなどを活用することで、充実した時間を過ごしながら支出を抑えられます。

このように、日常生活の中で「どこを削れるのか」を意識して行動することで、年金15万円という限られた収入内でも生活を成り立たせることが可能です。



年金収入だけでは足りない場合の「不足分の補填手段」

それでも生活が苦しい場合には、年金以外の補填手段を考えておくことが安心につながります。

健康で働けるうちは、パートやアルバイトなどで収入を得ることが最も確実な方法です。月に数万円の収入でも生活費の赤字を補い、精神的な余裕も生まれます。近年は高齢者向けの就労支援制度や短時間勤務の求人も増えており、年金生活者が働き続ける環境は広がっています。

また、資産として持ち家がある場合には、住宅を活用した資金調達の方法も選択肢となります。リバースモーゲージは、自宅に住み続けながら金融機関から資金を借り入れ、最終的に自宅を売却して返済する方法です。

リースバックは、自宅を専門業者に売却しつつ、賃貸契約を結ぶことでそのまま住み続けられる制度であり、まとまった資金を確保しつつ住環境の維持ができます。

これらの制度は定年後の生活資金を確保する有効な手段ですが、契約内容やリスクも伴うため、利用を検討する際には専門家に相談することが望ましいでしょう。



年金15万円で生活は可能だが、貯蓄なしはリスク大

年金15万円という金額は統計データの平均的な生活費とほぼ同額であり、生活は「可能」ではあるものの「余裕は少ない」です。特に貯蓄がまったくない場合、急な病気や思わぬ出費に対応できず、生活破綻のリスクが高まります。

そのため、年金だけで暮らすには、まず住居費や通信費といった固定費を徹底的に見直すことが重要です。健康なうちは無理のない範囲で働き続けたり、持ち家を活用した資金調達の方法を検討したりすることで、将来の安心感を高められます。

年金収入が限られていても、「どう支出を管理するか」「不足分をどう補うか」を意識することで、不安を減らし、安心して老後を迎えられるでしょう。



出典

総務省 家計調査報告［家計収支編］2024年（令和6年）平均結果の概要（19ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー