MG 1/100 トールギスF EW

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 トールギスF EW」（価格：7,040円）、「RG 1/144 トールギスIII」（価格：3,410円）、「RG 1/144 トールギスII」（価格：3,080円）を2026年1月に再販する。9月25日11時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定。

「MG 1/100 トールギスF EW」は、2021年10月に発売したMGガンプラ。マンガ『新機動戦記ガンダムE Endless Waltz 敗者たちの栄光』に登場するオリジナル武装を装備した「トールギスF EW」を、1/100スケールで立体化している。

「RG 1/144 トールギスIII」は、2019年7月に発売したRGガンプラ。『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』の登場機体を1/144スケールで立体化している。今回が3次再販となる。

「RG 1/144 トールギスII」は、2018年12月発売のガンプラ。『新機動戦記ガンダムW』よりトレーズ・クシュリナーダの専用機体を1/144スケールで立体化している。

(C)創通・サンライズ