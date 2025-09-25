【ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-09R-2 リック・ドムII ver. A.N.I.M.E. ～コロニー戦仕様～】 9月26日16時 予約開始 2026年3月 発送予定 価格：8,800円

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-09R-2 リック・ドムII ver. A.N.I.M.E. ～コロニー戦仕様～」を2026年3月に発売する。9月26日16時よりプレミアムバンダイで受注を開始する予定で、価格は8,800円。

本商品は、OVA『機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争』に登場したモビルスーツ「リック・ドムII」をROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ver. A.N.I.M.E.シリーズで立体化した可動フィギュア。「リック・ドムII」は、ジオン公国軍が統合整備計画に伴い「リック・ドム」を大幅に改修した機体。今回はサイド6のリボー・コロニーに投入された、「ザク」に近い緑色の機体カラーを再現している。

武装はジャイアント・バズ、MMP-80 マシンガン、シュツルム・ファウスト、ヒート・サーベルが付属。各装備はジョイントパーツで懸架でき、劇中シーンの再現用に各種エフェクトパーツ一式が付属する。背部のプロペラント・タンクは着脱できる。

(C)創通・サンライズ