BMW X5エディション・シャドー

ビー・エム・ダブリュー株式会社は、EセグメントのSUV『BMW X5』の限定車『エディション・シャドー』を発表した。本モデルは全国120台の限定で、10月16日まで全国のBMW正規ディーラーにて注文を受け付ける。

【画像】『BMW X5/X6エディション・シャドー』と過去の限定モデル『エディション・ブラック・バーミリオン』 全9枚

オン・オフロードでの高いパフォーマンスを誇る『スポーツ・アクティビティ・ビークル（SAV）』であるX5は、1999年に初代モデルが誕生し、第4世代目となる現行モデルは2019年に登場、2023年には内外装をモダンにアップデートした。





『X5エディション・シャドー』は、『X5 Mスポーツ・パッケージ・プロ』をベースにブラックをテーマとした限定車である。

ブラックカラーのキドニーグリルを採用するほか、専用装備となる22インチのオール・ブラック・ホイールや、BMWインディビジュアル・ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリムを装着する。

価格は『X5 xドライブ40dエディション・シャドー』が1398万円、『X5 M60i xドライブ・エディション・シャドー』が1660万円となる。

BMW X5エディション・シャドーの主要装備

・Mスポーツ・パッケージ・プロ

Mハイグロス・シャドー・ライン・エクステンディッド・コンテンツ

Mスポーツ・エグゾースト・システム

Mライト・シャドー・ライン

Mシートベルト

Mスポーツ・ブレーキ（ブルーキャリパー）

・22インチMライト・アロイ・ホイール・ダブルスポーク・スタイリング742M

・BMWインディビジュアル・ピアノ・フィニッシュ・ブラック・トリム

・ブラック・モデル・バッジ

・クラフテッド・クリスタル・フィニッシュ

・インテグレーテッド・アクティブ・ステアリング

・Mアルカンタラ・アンソラジット・ルーフ・ライニング

・BMWインディビジュアル・フル・レザー・メリノ・シート（ブラック）

・パノラマ・ガラス・サンルーフ