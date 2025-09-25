ジェルネイル新色♡SoYU GEL「Midnight Patisserie」

日本発のジェルネイルブランドSoYU GELから、新シリーズ「Midnight Patisserie(ミッドナイト・パティスリー)」が登場♡2025年9月24日(水)10時より全10色の先行予約販売を開始します。秋の夜に舞い降りる魔法のスイーツをイメージした、絶妙なニュアンスカラーが指先を彩り、セルフでもサロンワークでも楽しめるジェルネイル新色です。

魔法の夜を閉じ込めた全10色



MP01：ダークグリーン

MP02：ダスティピンク

MP03：シルバーホワイト

MP04：ラピスブルー

MP05：グレージュ

MP06：モーヴパープル

MP07：ベリーピンク

MP08：ラテベージュ

カシスブラウン

ダークブラウン

「Midnight Patisserie」は、真夜中のパティスリーをテーマにした全10色の新色ジェルネイル。

ダークグリーンのMP01から甘いベリーピンクのMP07、闇ガナッシュのダークブラウンMP10まで、秋の夜を連想させるミステリアスなカラーが揃います。

艶やかで深みのある色味は、肌や気分に寄り添い、指先に大人可愛いアクセントを添えます。

予約販売＆お得なキャンペーン



予約販売は2025年9月24日(水)10時から、正式発売は10月1日(水)10時より順次発送予定。公式LINE友だち追加で全員に1,000円OFFクーポンをプレゼント♡

さらに、まとめ買い割引も実施中で、10個以上で10％OFF、20個以上で15％OFF、50個以上で20％OFFとサロンワークやセルフネイルのまとめ買いにも最適です。

SNSで学べるネイルテクニック



SoYU GELはInstagramやYouTubeで最新ネイルトレンドやテクニックを無料公開中。セルフネイル初心者でも分かりやすいHow toをチェックでき、プロの方もサロンワークに活用可能です。

美しいカラーを最大限に活かす塗り方やデザインのコツも学べ、指先のオシャレ度が格段にアップします。

Midnight Patisserieで秋の指先に魔法を♡



SoYU GEL新色「Midnight Patisserie」は、全10色で秋の夜を指先に閉じ込める魔法のジェルネイルです。価格や内容量は商品ページにて確認できます。

公式LINE友だち追加で1,000円OFFクーポンも活用し、セルフでもサロンワークでも楽しめる絶妙カラーをぜひ体験してみてください♡自分へのご褒美やプレゼントにもぴったりです。