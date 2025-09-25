¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ö¤Î³ëÆ£¡×¤Ï·×²èÄÌ¤ê¡£È¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤Ï»±¤Î²¼¤Ç¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡©¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤¬¸ì¤ë¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÎ¢Â¦
º£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿Íµ¤¼Ô¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤È¡¢ºÊ¡¦Äª¤µ¤ó¤ÎÉ×ÉØ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¡ãÌø°æ¤Î¤Ö¡ä¤òº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢¡ãÌø°æ¿ó¡ä¤òËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¿ó¤È¤Î¤Ö¤ÎÊª¸ì¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯½ª¤ï¤ê¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¼ç±éµéÇÐÍ¥¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤ä¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿Íö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤Î¥·¡¼¥ó¡Ä¡£È¾Ç¯¤ÎÊüÁ÷´ü´ÖÃæ¡¢ÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ÎÌøÀî¶¯¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÉØ¿Í¸øÏÀ.jpÊÔ½¸Éô¡¡Ìý¸¶Áï»Ò¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤Î¾ìÌÌ¤Ï¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤¿
* * * * * * *
ÇÐÍ¥¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿
¼ç±é¤Îº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤ä¿óÌò¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤³¤ì¤À¤±¤Î¹ë²Ú¤Ê¿Í¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÎÎÏ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ìò¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¾å¤Ç¡¢»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ã½é²óËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î³¨ËÜ¤òÉÁ¤¯¿ó¤Ë¤Î¤Ö¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤ÈËÌÂ¼¤µ¤ó¤ÎÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½é²ó¤È½Å¤Ê¤ëÂè120²ó¤Î¾ìÌÌ¤Ï²þ¤á¤Æ»£±Æ¤·Ä¾¤·¤¿¡££²¿Í¤Î³°¸«¤â½é²ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ï·¤±¥á¥¤¥¯¤Ï»Ü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ä
ËÁÆ¬¤Î¥·¡¼¥ó¤¬120²ó¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦·×»»¤¬Åö½é¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¡ÖµÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤òÃµ¤¹É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µÓËÜ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¸å¤ËÆ±¤¸¥·¡¼¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤Þ¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£Æ±¤¸¾ìÌÌ¤ò£²ÅÙÀµ³Î¤Ëºî¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï50Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£ËÁÆ¬¤Ç¤ÎÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢»ä¤¿¤ÁÀ©ºîÂ¦¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£20Âå¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬50Âå¤ò±é¤¸¤ë»þ¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¡Ä¡£ËÁÆ¬¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë120²ó¤Ç¤Ï¤¢¤¨¤ÆÏ·¤±¥á¥¤¥¯¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç£²¿Í¤¬Ï·¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï·¤±¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤â¤¦¾¯¤·ÃÙ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡ã¿ó¤ÎÀïÍ§¤Ç¤¢¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ð¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ÈÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤¬¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¡×¤À¤È£Ó£Î£Ó¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶õ´Ö¤Î¸«¤»Êý¤ä¥«¥á¥é¤Î»£¤êÊý¤¬ÉáÃÊ¤Î¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ä
Âè108²ó¤Ç¡¢Íö»Ò¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤ÇÈ¬ÌÚ¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¹ë¤ÎÈ¾Å»¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àæ¤ÎÀ¼¤ÈÉ÷Îë¤Î²»¤ò¶Á¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏÂè38²ó¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢Íö»Ò¤Î²¼ÂÌ¤ÎÉ¡½ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥ï¥ó¥«¥Ã¥È¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¥«¥Ã¥È¤Ï³ä¤é¤º£²¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤ÎÊÑ²½¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¸«¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê²èÌÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÂè107²ó¤Ç¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤¬Ìø°æ²È¤òË¬¤ì¡¢¿ó¤Ë»í½¸¤ò½ÐÈÇ¤·¤è¤¦¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤³¤Î»þ¡¢¥«¥á¥é¤Ï¾å¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î»£¤êÊý¤Ë¤Ï¤¢¤ë°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡ä
¤¢¤Î¾ì¤ËÍö»Ò¤¬¤¤¤ÆÈ¬ÌÚ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Íö»Ò¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜÀþ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤¢¤¨¤ÆÍö»Ò¤¬¤¤¤ë£²³¬¤ÎÉô²°¤ÎÏ²¼¤«¤é»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ó¤Ï»í½¸¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Íö»Ò¤¬È¬ÌÚ¤Î²ñ¼Ò¤Ë¿ó¤Î»ä²ÈÈÇ¤Î»í½¸¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤¿¤³¤È¡£¡Ø°¦¤¹¤ë²Î¡Ù½ÐÈÇ¤Î¹½¿Þ¤Ï¡¢È¬ÌÚ¤È¿ó¤Î¾å¤ËÍö»Ò¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç½ÐÈÇ¤¬À®Î©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Íö»Ò¤ÎÉô²°¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÍâ½µ¤Ë¡¢È¬ÌÚ¤¬Íö»Ò¤ÎÉô²°¤òË¬¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤â£²³¬¤ÎÏ²¼¤«¤é£²¿Í¤Î»±¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾å¤«¤é¸«¤ë¥¢¥ó¥°¥ë¤¬½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ°¤â¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã£Ó£Î£Ó¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âè112²ó¡£È¬ÌÚ¤¬Íö»Ò¤Î²È¤ò½Ð¤ë¤È±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Íö»Ò¤¬È¬ÌÚ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢»±¤òº¹¤·½Ð¤¹¤È¡¢È¬ÌÚ¤Ï»±¤ò»ý¤ÄÍö»Ò¤Î¼ê¤Ë¼«Ê¬¤Î¼ê¤ò½Å¤Í¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥«¥á¥é¤Ï»±¤Î²¼¤Ë¤ë£²¿Í¤ò¾å¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤¿¤á¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï»±¤Î²¼¤ÇÍö»Ò¤ÈÈ¬ÌÚ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÁÛÁü¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡ä
»£¤ëÁ°¤«¤é¡¢»±¤Î²¼¤Ç£²¿Í¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤ÎÁÛÁü¤ËÇ¤¤»¤Þ¤¹¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¸«¤Ä¤á¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤Î»±¤Î²¼¤ÏÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¸«¤Ä¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó´Þ¤á¡¢¡ÖÊú¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿ÇÉ¡×¤ÎÊý¤¬¾¯¤·¤À¤±Â¿¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
È¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤Î£²¿Í¤Ï¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤È¤¤¤¦µÕÅ¾¤·¤Ê¤¤ÀµµÁ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿É×ÉØ¤¬¤³¤À¤ï¤ëÀïÁèÂÎ¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤Ø¤ÎÊä´°¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤Î¿´ÍýÅªÇØ·Ê¤È¤·ÉÁ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ª½µ¤ÎÈ¬ÌÚ¤ÈÍö»Ò¤ÎÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÏÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Íö»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÉô¤Ï¡Ä
¡ã¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢¤È¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Î¼ç±é¥¯¥é¥¹¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤¿¡ä
²Ï¹çÍ¥¼Â¤µ¤ó¤Ïµ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Íý²ò¤·¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤ËÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÍ¤Ï20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢ÅÄÃæÍµ»Ò¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤ò¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÈÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤Ï¹ø¤¬¿ø¤ï¤Ã¤ÆÁ´¿È¤ÇÌò¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ª¼Çµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢Â¸ºß¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£±é½Ð¤È¤·¤ÆºÙ¤«¤¯ÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÂ¤ë»þ¤ÎÆ°ºî¤äÏÃ¤·Êý¤âÇ¯¤ò½Å¤Í¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄºÙ¤«¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
½ÐÀ¬¤¹¤ë¹ë¤ÈÍö»Ò¤ÎºÇ¸å¤ÎÌë¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¹ë¤ò±é¤¸¤¿ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¤µ¤ó¤â¡¢¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£²Ï¹ç¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼êÌò¤ÎºÙÅÄ¤µ¤ó¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤±éµ»¤ò¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ±à¤µ¤ó¤Ï¡¢Íö»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÉô¤ÏµÓËÜ²È¤Î¸þÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸þÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤Ï±Ç²è»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤éÍö»Ò¤Ï±Ç²è¤Îµ»ö¤ò½ñ¤¡¢Ê¸É®¶È¤ò»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ÐÀ¬¤¹¤ë¹ë¤Á¤ã¤ó¤òÍö»Ò¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¡¦¤¦¤ó¡Ù¤È¤«¸þÅÄË®»ÒºîÉÊ¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°¤Éô¥µ¥À¥ò¤ÈÂç¿¹¸µµ®¤Î¼Çµï¤Î¤¦¤Þ¤µ
¡ãÊª¸ì¤ÎÍ×½êÍ×½ê¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤¬°¤Éô¥µ¥À¥ò¤µ¤ó±é¤¸¤¿¡Ö¥ä¥à¤µ¤ó¡×¤³¤È²°Â¼ÁðµÈ¤À¡£Ææ¤Î¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢°ì»þ¤ÏÄ«ÅÄÀÐºàÅ¹¤ËÆ±µï¡£Àï»þÃæ¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤¬¡¢Àï¸åÅìµþ¤Ç¤Î¤Ö¤¿¤Á¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡ä
¡Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
Âè115²ó¤Ç¡¢ÁðµÈ¤¬Åìµþ¤ÎÌø°æ²È¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤Î¤Ö¤¿¤Á»°»ÐËå¤È±©Â¿»Ò¤µ¤ó¤Ë¡ÖÏ·¤±¤¿¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥»¥ê¥ÕÄÌ¤ê¡£
°¤Éô¤µ¤ó¤ÏµÓËÜÄÌ¤ê¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢±é½Ð¤ÎÍ×Ë¾¤âÁ´Éô¼è¤êÆþ¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¸«¤¨¤ë¤°¤é¤¤°ì²ó°ì²ó¤Î¼Çµï¤¬À¸¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¼Çµï¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ò¤Í¤Ã¤Æ¡Ö¤¢¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤ë¤ó¤À¡×¤È¤³¤Ã¤Á¤Î»×ÏÇ°Ê¾å¤ËÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£°ì¼ï¤ÎÅ·ºÍÌò¼Ô¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãºî¶Ê²È¤Î¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¿Íµ¤3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¡¢Âç¿¹¸µµ®¤µ¤ó¡£Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤À¡ä
Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç1¿Í¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡£¡ÖÉáÄÌ¤Î¿Í¡×¤È¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤óÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï¿ó¤ä·òÂÀÏº¤È¤ÎÃËÆ±»Î¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¥¸¥ã¥º¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤³¤¦ÊÖ¤¹¡×¤ÈÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÂ¨¶½¤¬¤Ç¤¤ë¡£ËÜÍè¡¢¼Çµï¤ÏÂ¨¶½¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë±éµ»¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Âç¿¹¤µ¤ó¤ÏÁ´¤¯¸Ç¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î²»¤¬¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥º´¶³Ð¡£°ì½ï¤Ë¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëËÌÂ¼¤µ¤ó¤È¤«¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¤µ¤ó¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¿¹¤µ¤ó¤Ï²¿²ó¼Çµï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤ò¤¹¤ë¡£ºÍÇ½¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Ö¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æñ¤·¤µ
¡ãÍö»Ò¤ä¥á¥¤¥³¤Ê¤ÉÏÆÌò¤Î¿ÍÀ¸¤â¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Î¤Ö¤Ï¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Ï¥Ï¥Á¥¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÃË¾¡¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¿ó¤È·ëº§¸å¤Ï¡¢¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇº¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä«¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¤Ç¤Î¤ÖÌò¤ÏÆñ¤·¤¤¿ÍÊªÁü¤À¤Ã¤¿¡ä
¡Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡¿(c)NHK¡Ë
Ãæ±à¤µ¤ó¤ÈºÇ½é¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·×²èÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï²¿¤«¤ò¤ä¤ë¿Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤à¤·¤í¸½ÂåÅª¤Ç¿·¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ±à¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¿ÍÂ¿¤¤¤Î¤è¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ëÊý¤¬³Ú¡£²¿¤«¤ò¤Ê¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÃæ¿´¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤âËÍ¤é¤âÆñ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢³ä¤È»öºÙ¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë²ó¿ô¤¬ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏÁý¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ö¤Î³ëÆ£¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î³Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè½µ¡¢¤Î¤Ö¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÙ¤«¤¯ÁêÃÌ¤·¤Æ¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤Î¤Ö¤¬³ëÆ£¤òÅÇÏª¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é¡¢¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼¡×¤È¤Ï¡¢Æ±¾ð¡Ê¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÁê¼ê¤Î¿È¤Ë¤Ê¤ê°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î´¶¾ð¤ä¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ç½ÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ö¡×¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼Ç½ÎÏ¤òÃ¯¤è¤ê¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¡Ö°¦¤ÈÍ¦µ¤¡×¤Ï¡¢¤Î¤Ö¤Î¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤¬¿ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤Î¤Ö¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯±é¤¸¤¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óº£ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤â¤³¤Î¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¿Í¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬26½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ±é¤¸¤¿¤Î¤Ö¤¬¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£