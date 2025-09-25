首都圏住民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキング！ 2位「鎌倉市」、5年連続の1位は？【2025年最新】
大東建託は、首都圏居住の20歳以上の男女25万4102人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街（自治体）ランキング2025＜首都圏版＞」として結果を発表しました。調査は2021〜2025年の回答（一部2020年の回答も含む）をもとに集計しています。
本記事では、首都圏住民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。
居住者からは「静かで穏やかである。時間の流れがゆったりしていて焦らずにすむ空気がある」「海がすぐ近くにある。毎月漁港での朝市がある」「閑静な住宅街と歴史ある自然や仏閣に囲まれ、自然体で生きられること」などの声が集まり、暮らしに対する満足感が多くのコメントに表れています。
「自然が豊かでゆったりとした時間が流れているので心が落ち着く」「比較的静かで穏やかな人が多い。街の雰囲気が良い」「景色が良く、優しい人も多い。のんびりした静かな雰囲気が好きだから」「海、山があり、自然が豊か。東京まで1時間、横浜まで30分」など、自然環境と生活の質を両立できる点が高く支持されています。
2位：鎌倉市（神奈川県）／評点66.7／偏差値74.7神奈川県の鎌倉市は、歴史と自然に囲まれた街で、4年連続で2位をキープしています。沿岸部の景観や文化的な資源に加え、落ち着いた暮らしやすさが住民に評価された結果となりました。
居住者からは「静かで穏やかである。時間の流れがゆったりしていて焦らずにすむ空気がある」「海がすぐ近くにある。毎月漁港での朝市がある」「閑静な住宅街と歴史ある自然や仏閣に囲まれ、自然体で生きられること」などの声が集まり、暮らしに対する満足感が多くのコメントに表れています。
1位：三浦郡葉山町（神奈川県）／評点68.0／偏差値78.2神奈川県三浦郡葉山町は、5年連続で「住み続けたい街（自治体）」の1位を獲得しました。美しい自然と穏やかな生活環境、住民の環境意識の高さが評価されています。
「自然が豊かでゆったりとした時間が流れているので心が落ち着く」「比較的静かで穏やかな人が多い。街の雰囲気が良い」「景色が良く、優しい人も多い。のんびりした静かな雰囲気が好きだから」「海、山があり、自然が豊か。東京まで1時間、横浜まで30分」など、自然環境と生活の質を両立できる点が高く支持されています。
