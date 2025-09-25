「ボディガード連れて歩いて欲しい」佐久間大介、愛用の高級時計を披露！ 「目利きの良さもピカイチなんだろうな」
Snow Manの佐久間大介さんは9月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛用の高級時計を披露し、反響を呼びました。
【写真】佐久間大介愛用の高級時計
コメントでは「写真見る限りロマンぎっしりなのだけはわかる！！」「好きなものに真っ直ぐ佐久間氏。安定のヲタでなにより」「変態的な美しさだね」「目利きの良さもピカイチなんだろうな」「すっっっっっげぇ！！！！」「思わず見入ってしまう‥‥」「宝物を見せてくれてありがとうございます」「高級時計つけてるよー！ってポスト見ると ボディガード連れて歩いて欲しい、って本気で思う…」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「変態的な美しさだね」佐久間さんは「今日の気分は、 A.ランゲ&ゾーネ クロノグラフ 1815」「自慢の子です」などとつづり、1枚の写真を投稿。腕時計の裏面の写真ですが、緻密なパーツが重なり合っており、中にはルビーが埋め込まれています。ドイツの時計ブランド・ランゲ&ゾーネの商品は、モデルによりますが1本数百万〜数千万ほどの価格帯。とてもゴージャスですね。
腕時計ファンの中で「#腕時計はロマン」がブームに前々から腕時計好きを公言している佐久間さん。15日には「#腕時計はロマン」のハッシュタグを付けて、「腕時計好きの皆さんの時計が見たい、、時計に夢中になりたい、、」と投稿しました。この投稿には多くの腕時計ファンから反響があり、自慢の腕時計を披露するコメントやハッシュタグ付き投稿であふれました。今後の投稿にも期待したいですね。
