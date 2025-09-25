ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦の先発メンバーを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場する。

前日23日の同戦は投打同時出場し、2度目の右肘手術から復帰後、最長となる6回を投げきり今季最多91球で5安打無失点、8奪三振と好投。3打数無安打と快音は響かなかったものの第3打席で四球を選んで出塁し、今季最長を更新する27試合連続出塁をマークした。

ただ、チームは課題の救援陣が乱調でサヨナラ負け。ナ・リーグ西地区優勝へのマジックは「3」のまま減らなかった。それでもこの日、同地区2位・パドレスがブルワーズに敗れたため、マジックは「2」となった。

この日の試合に勝利すれば、マジックは「1」となり、25日（同26日）にも4年連続の地区Vが決まる。

また、ナ・リーグ本塁打王争いは前日にフィリーズ・シュワバーが54本を放ち、単独トップに浮上。さらに、この日のマーリンズ戦でも2戦連発となる55号を放ち、2本差を付けられた。

レギュラーシーズンはこの日を含めて残り5試合。2001〜03年のアレックス・ロドリゲス（レンジャーズ）以来22年ぶりの3年連続本塁打王へ1本でも差を縮める54号に期待がかかる。