¡¡¡Ú¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Í¡¼¥Ù¥ë¥Û¥ë¥óÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÆüËÜÀª¤¬³«ËëÁ°Æü¤Î24Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥ª¡¼¥Ù¥ë¥¹¥È¥É¥ë¥Õ¤Ç¸ø¼°Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢½÷»Ò¤Çºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢3°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤¬Âç»ö¡£È´¤«¤ê¤Ê¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Îý½¬¤Ç2Ï¢Â³3²óÅ¾¥¸¥ã¥ó¥×¤ò²¿ÅÙ¤â·è¤á¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢º£·î¾å½Ü¤ÎÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕ¤ËÂ³¤¯CS2Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡25Æü¤ÏÃË»Ò¡¢¥Ú¥¢¡¢½÷»Ò¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£