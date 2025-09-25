東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6583 高値0.6628 安値0.6575
0.6669 ハイブレイク
0.6648 抵抗2
0.6616 抵抗1
0.6595 ピボット
0.6563 支持1
0.6542 支持2
0.6510 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5815 高値0.5866 安値0.5808
0.5909 ハイブレイク
0.5888 抵抗2
0.5851 抵抗1
0.5830 ピボット
0.5793 支持1
0.5772 支持2
0.5735 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3896 高値1.3907 安値1.3833
1.3998 ハイブレイク
1.3953 抵抗2
1.3924 抵抗1
1.3879 ピボット
1.3850 支持1
1.3805 支持2
1.3776 ローブレイク
オージードル
終値0.6583 高値0.6628 安値0.6575
0.6669 ハイブレイク
0.6648 抵抗2
0.6616 抵抗1
0.6595 ピボット
0.6563 支持1
0.6542 支持2
0.6510 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5815 高値0.5866 安値0.5808
0.5909 ハイブレイク
0.5888 抵抗2
0.5851 抵抗1
0.5830 ピボット
0.5793 支持1
0.5772 支持2
0.5735 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3896 高値1.3907 安値1.3833
1.3998 ハイブレイク
1.3953 抵抗2
1.3924 抵抗1
1.3879 ピボット
1.3850 支持1
1.3805 支持2
1.3776 ローブレイク