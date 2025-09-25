東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6583　高値0.6628　安値0.6575

0.6669　ハイブレイク
0.6648　抵抗2
0.6616　抵抗1
0.6595　ピボット
0.6563　支持1
0.6542　支持2
0.6510　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5815　高値0.5866　安値0.5808

0.5909　ハイブレイク
0.5888　抵抗2
0.5851　抵抗1
0.5830　ピボット
0.5793　支持1
0.5772　支持2
0.5735　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3896　高値1.3907　安値1.3833

1.3998　ハイブレイク
1.3953　抵抗2
1.3924　抵抗1
1.3879　ピボット
1.3850　支持1
1.3805　支持2
1.3776　ローブレイク