格闘技イベントBreakingDown（ブレイキングダウン）参戦で名を広めた“世界で闘う料理人”こと、こめおが25日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。近況を報告した。

「久々に無断キャンセルだ、、、」と書き出し、完全予約制の「割烹こめを」の空席写真を公開。その投稿にさまざまなコメントが相次いでいる。

「最近知ったのですが キャンセル料回収代行サービスというものがあります」「前金もらうシステム作れないのかな」「予約が先すぎて忘れちゃうんじゃね」「予約とるみんなはこめお君に会いたいも含んでるから前金制で全然良いと思うよ 料理に集中してよ」「割烹 こねーよってか すいません」「以前予約したのですが、キャンセルさせていただいたことがあります。その時、電話を20回以上かけても全然出てもらえず、50回くらいかけてやっとつながって、3日間かけてやっとキャンセルできました。ぐるなびの予約ページからはキャンセルできなくて、電話でのキャンセルのみとなってるみたいなので、もしかしたらそうゆう事情があったのかもしれません」などと書き込まれていた。

こめおは23年8月末に行われたBreakingDown9出場後、BD欠場を発表し、料理人としての活動に専念したいなどとしていた。そして同11月、東京・麻布十番に完全予約制の「割烹こめを」をオープンした。昨年6月、BreakingDown12に久々に出場し、カウアン・オカモトに判定負けした。そして昨年12月、BreakingDown14に出場して“反逆の悪童”レオに勝利し、同イベントを引退。Xなどで名乗っている自身の肩書を「闘う料理人」から「世界で闘う料理人」に変更した。