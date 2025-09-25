・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６４．９９ドル（＋１．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３７６８．１ドル（－４７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４３７７．７セント（－４１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５１９．５０セント（－１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２４．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１００９．００セント（－３．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０２．８８（＋３．００）

出所：MINKABU PRESS