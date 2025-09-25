２４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６４．９９ドル（＋１．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７６８．１ドル（－４７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３７７．７セント（－４１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１９．５０セント（－１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００９．００セント（－３．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．８８（＋３．００）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６４．９９ドル（＋１．５８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３７６８．１ドル（－４７．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４３７７．７セント（－４１．５セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５１９．５０セント（－１．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２４．２５セント（－２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１００９．００セント（－３．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０２．８８（＋３．００）
出所：MINKABU PRESS