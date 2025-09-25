２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７１ドル安 利益確定売り優勢 ２４日の米株式市場の概況、ＮＹダウ１７１ドル安 利益確定売り優勢

２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１７１．５０ドル安の４万６１２１．２８ドルと続落した。株価指数が９月に入り過去最高値圏で水準を切り上げてきたことを背景に、主力株への利益確定目的の売りが続いた。月末までにつなぎ予算が可決されず、米政府機関の一部が閉鎖に追い込まれるリスクも意識され、全体相場の重荷となった。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やスリーエム＜MMM＞が冴えない展開。ジェームス・ハーディー・インダストリーズ＜JHX＞やフリーポート・マクモラン＜FCX＞、ブルーム・エナジー＜BE＞が大幅安となった。一方、シェブロン＜CVX＞やウォルト・ディズニー＜DIS＞が堅調推移。ゼネラル・モーターズ＜GM＞が買われ、リチウム・アメリカズ＜LAC＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は７５．６２ポイント安の２万２４９７．８５と続落した。エヌビディア＜NVDA＞やアップル＜AAPL＞、アルファベット＜GOOGL＞が軟調。マイクロン・テクノロジー＜MU＞やアドビ＜ADBE＞が株価水準を切り下げ、コヒュー＜COHU＞が急落した。半面、テスラ＜TSLA＞やメタ・プラットフォームズ＜META＞が値を上げ、インテル＜INTC＞とマーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が値を飛ばし、アカディア・ヘルスケア＜ACHC＞が大幅高となった。



