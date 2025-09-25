¥·¥ã¥É¡¼¥¾¡¼¥óÈ½Äê¤ÇºÇ¤âµã¤¤¤¿ÂÇ¼Ô¡¢¾Ð¤Ã¤¿Åê¼ê¤Ï¡©¡¡ºÇ¤âÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤Ï¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¿ôÃÍ¤Ï
¡¡2026Ç¯¤«¤éÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¿³È½¤Ë´ØÏ¢¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥¢¥á¥ê¥«»ï¤¬2025Ç¯¤Î¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¥¾¡¼¥ó¡×¤ÎÈ½Äê¤ÇÃ¯¤¬²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¥Ç¡¼¥¿¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¥ã¥É¡¼¥¾¡¼¥ó¤È¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤¬Äê¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Î±ï¡¢¥¾¡¼¥ó¤ÎÆâÂ¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬¡¢³°Â¦¤Ë¥Ü¡¼¥ë1¸ÄÊ¬¤Û¤É¤ÎÈÏ°Ï¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò100µå°Ê¾å¸«Á÷¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ¤â¡Ö¸«Æ¨¤·¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¡Êcalled¡Ýstrike¡ó¡Ë¡×¤¬¹â¤¯¡¢ÉÔ±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥¦¥£¥ë¥Þ¡¼¡¦¥Õ¥í¡¼¥ì¥¹¤Ç55.2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¥à¡¦¤Ø¥½¥ó¤â52.38¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Áªµå´ã¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Î¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥¬¡¼¤Ï26.82¡ó¤·¤«¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¼ç¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï48.36¡ó¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄÀµ¾°¤Ï46.76¡ó¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï41.85¡ó¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï41.58¡ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï39.59¡ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï35.23¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Æ±»ï¤Ë¤è¤ë¤ÈMLB¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï42¡Á43¡ó¡£
¡¡È¿ÂÐ¤ËÅê¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥É¡¼¥¾¡¼¥ó¤Î¡Ö¸«Æ¨¤·¥¹¥È¥é¥¤¥¯Î¨¡Êcalled¡Ýstrike¡ó¡Ë¡×¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤«¤é¥á¥Ã¥Ä¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç57.51¡ó¡¢È¿ÂÐ¤ËÄã¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥µ¥é¥µ¡¼¥ë¤Ç30¡ó¡£Â¾¤Ë¼ç¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤Ï45.57¡ó¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¤Ï45.27¡ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿¤Ï44.99¡ó¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤Ï44.9¡ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï43.7¡ó¡¢¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¾ºÂÀ¤Ï39.95¡ó¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ï39.56¡ó¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ì¹ÒÂç¤Ï39.33¡ó¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï37.68¡ó¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤Ï36.38¡ó¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¾¾°æÍµ¼ù¤Ï34.63¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£