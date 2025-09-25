「ウエスタン、阪神２−５広島」（２４日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）

広島・二俣翔一内野手（２２）が２４日、今秋から捕手に再挑戦すると明かした。２０日・巨人戦の試合前に新井監督から打診され「自分の中でも、内外野をやって捕手もできたら『面白い選手になるな』とは考えていた。すぐ『はい』と返事をしました」と経緯を語った。

捕手でプロ入りして、１年目の２１年には２軍戦で捕手として１６試合に出場した。１軍では捕手以外の全ポジションを守った経験があり、器用さを武器にして１軍に定着。扇の要としての力を身に付ければ、自らの存在価値はさらに高まる。「４年間やっていないのでブランクはあるけど、しっかり思い出しながら」と来月６日に始まる、みやざきフェニックス・リーグから鍛錬を積む。

高２軍監督は「まだピッチャーの球を捕っていないので、２５日にブルペンで（投球練習の球を）捕らせる」と段階を踏んで感覚を取り戻させていく方針を示した。

２２日に出場選手登録を抹消され、この日はウエスタン・阪神戦（ＳＧＬ）に「３番・遊撃」でフル出場。守備では七回１死一、二塁では三遊間のゴロを逆シングルで捕球し、素早く三塁で封殺する好守を披露した。打っては五回に左前打。１軍実績のある西勇から快音を響かせた。

試合前練習では防具を着用し、キャッチャーミットで送球時の動作を入念に確認した。「ピッチャーと一つになって、やっていきたい」と誓った鯉の万能プレーヤーが、新たな道を切り開く。