“超人”が日本のお菓子を堪能

陸上の世界選手権東京大会は21日までの9日間、国立競技場で熱戦が繰り広げられた。男子棒高跳び決勝では、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が6メートル30の世界新記録をマークして3連覇を達成した。そんな中、婚約者のデザイア・イングランダーさんが自身のTikTokを更新。デュプランティスと共に日本のお菓子を堪能する動画には、ファンから多くの反響が届いている。

グミやチョコレートなどベッドの上に並べられた色とりどりの日本のお菓子。イングランダーさんが「東京で日本のお菓子を試してみましょう」と語ると、日本ではお馴染みのお菓子を食べて、感想を言い合っていった。

ブルボンの「フェットチーネグミ」や不二家の「ルックチョコレート」、ノーベル製菓「ちびサワーズグミ」、江崎グリコ「カプリコ」など、次々に様々なお菓子を試食していった2人は、口々に点数をつけあっていった。

デュプランティスが最高得点をつけたのはネスレ「キットカット」の抹茶味。一口食べて「大好き」と何度も頷くと、「僕にとっては9点だね。完璧だ」と動画内で最高点をつけている。

最後は、いかにも日本らしいノーベル製菓の「男梅」を食べ、お互いに顔をしかめながら「酸っぱい！」と悶絶。笑いあっていた。動画は、47万回再生を超える大反響。コメント欄では日本人ファンも多数反応した。

「日本のお菓子食べてくれんのなんか嬉しい」

「まって私にお菓子選ばせてほしい」

「男梅に挑戦するのはなかなか勇気あって尊い」

「日本の食べ物を食べてくれてありがとう！！」

「全部気に入ってくれたかな！？世界陸上お疲れ様」

「世界陸上凄すぎたのにこういう人間らしい様子が見れて嬉しい」

「本当に美男美女で素敵です」

「この2人が日本のお菓子食べてくれてるだけで嬉しい」

「やはり梅はだめなのかな？？」

また海外ファンからも「最高に可愛いカップル！！」「抹茶ポッキーも美味しいから絶対試してみて」「2人とも本当に美しい!!!!」といった声が届いていた。



（THE ANSWER編集部）